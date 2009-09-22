В чем целительная сила грецкого ореха?

«Какое существо на Земле обладает самым большим мозгом по отношению к весу тела? Какое существо в процессе эволюции построило самую крепкую семью, не убивает себе подобных, не кусается, не дерётся и не портит экологию?.. Правильно! Наш брат по разуму и сосед по Земле - грецкий орех! Я убеждён, что, разбивая молотком или раскалывая щипцами твёрдый череп нашего несчастного брата по разуму, вы не раз поражались совершенству его внутреннего строения...» - взывал смешной персонаж добрых и фантастических рассказов великого Мастера слова - Кира Булычёва (Игоря Всеволодовича Можейко).

Орех грецкий, или волошский, начинает плодоносить между 5 и 9 годами, а с 10 лет он уже дает заметные урожаи. После 35 лет и до глубокой старости, которая наступает в 200-300 (!) лет, «пан Грецкий» даёт действительно большие урожаи - иногда одно мощное дерево может подарить людям до 400 кг орехов!

Распространён грецкий орех достаточно широко в Европе и Азии - особенно в южной части Балканского полуострова, в Иране и Афганистане, Корее и Японии, Средней Азии, Китае, на Гималаях... Культивируется и далеко за пределами своего естественного ареала, например, в Северной Америке - особенно в штате Орегон и Калифорнии, где урожаи превосходят среднеевропейские показатели.

В семенах грецкого ореха содержится до 74 % высыхающего жирного масла, до 20 % белка, до 7 % углеводов, а также аскорбиновая кислота, рутин и тиамин. Наружная оболочка незрелых плодов содержит много дубильных веществ (25 %), а также от 1 до 3 % аскорбиновой кислоты и каротин, благодаря чему незрелые плоды (в фазе образования студенистого ядра) могут использоваться и для приготовления особого диетического варенья, обладающего уникальным вкусом, и для дубления кожи. Кроме того, древесина грецкого ореха даёт очень красивый рисунок - «птичий глаз», из неё изготовляют ценные шкатулки, дорогую мебель.

...Целебные свойства этого растения были известны в древности. Относительно недавно, каких-нибудь 300-400 лет назад, листья грецкого ореха использовали военные врачи в качестве эффективного ранозаживляющего средства.

В результате клинических испытаний было выяснено, что водный экстракт из околоплодников и листьев грецкого ореха оказывает выраженный терапевтический эффект при целом ряде форм туберкулёза гортани, кожи, туберкулёзном лимфадените.

Ореховое масло широко используется врачами отоларингологами при воспалениях среднего уха, также для лечения конъюнктивита, способствует заживлению различных поражений кожи, язв.

В народной медицине листья грецкого ореха применяли для лечения зубной боли, ревматизма, подагры, в случаях чрезмерной лактации у кормящих матерей, а также при цинге, поносе, катаре кишечника, гинекологических заболеваниях, при стоматите и ангине, заболеваниях сердца, почек и мочевого пузыря, для лечения ран, язв и фурункулов.

В народе листья считались проверенным ранозаживляющим и противовоспалительным средством.

Листья и околоплодники грецкого ореха применялись в качестве антигельминтного средства (против круглых глистов), при язвенных и геморроидальных кровотечениях, при кровоточивости дёсен, атеросклерозе, сахарном диабете, в качестве общеукрепляющего при кожных заболеваниях и нарушениях обмена веществ, проявляющихся в экссудативном диатезе, рахите и воспалениях лимфатических узлов.

Скорлупу орехов использовали при гипертонии. Настоем листьев или околоплодников женщины красили волосы в тёмный цвет.

Необходимо помнить (если возникает желание «повторить тернистый путь народной медицины»), что передозировка чревата отравлением, листья токсичны даже для насекомых - их, кстати, применяют в качестве несинтетического инсектицида. Они обладают и фитонцидными свойствами, причём воздействуют даже на окружающую растительность: известно, что под кроной деревьев грецкого ореха плохо растут овощи, плодовые кустарники, бобовые и другие растения.

Зато семена грецкого ореха безвредны (разве что существует опасность увлечься и переесть - но обжорство вредно во всех без исключения случаях, при поедании любых «даров природы») и, более того, очень полезны. Это замечательное общеукрепляющее средство, быстро возвращающее силы после тяжёлой болезни или же после тяжёлой физической - да и умственной тоже - работы. Их высокая калорийность (1 кг семян «вырабатывает» 8500 калорий!) говорит сама за себя.

Ядрышки грецкого ореха едят свежими (сырыми), как лакомство, и сушёными, их используют в кондитерском производстве. Масло, добываемое путём холодного прессования, имеет светло-жёлтый цвет и пищевую ценность (масло же, получаемое при горячем прессовании, пригодно лишь для технических целей - для изготовления качественных красок, что применяются в живописи, лаков). Из оболочки незрелых плодов (помимо варенья) и листьев готовят витаминные концентраты.

И напоследок - простой рецепт: «Спортивная смесь». Смешать в приблизительно равных пропорциях мёд, измельчённые семена грецкого ореха (без перегородок и твёрдых осколков), запаренные накануне изюм (без косточек) и курагу, которую предварительно следует мелко порезать; запаривая в кипятке ингредиенты, можно включить в состав толокно или геркулес, овсяные хлопья. Следует съедать в день по 2-3 чайные ложки питательной смеси после основного приёма пищи, на десерт. При желании можно разбавлять разовую порцию горячим кипятком. Хранить заготовленный впрок ценный и питательный продукт лучше в холодильнике.

Итак, проявив солидарность с великим писателем, людоведом и человекознавом с тонким вкусом и чувством юмора, мы с Вами, уважаемый читатель, отойдя от монитора любимого компьютера (что-то мне подсказывает) нечаянно направляем наши стопы на кухню, чтобы полакомиться грецкими орехами. А вот с мёдом или без, это моя интуиция никак не комментирует!

Андрей Рябоконь

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