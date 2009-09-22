Эффективный способ похудеть - заплатка на языке

Слухи об эффективном новом способе похудения циркулируют в Калифорнии вовсе не из-за желания распространить весть о чудесном средстве.

Chugay Tongue Patch – это "средство избавления от лишнего веса, которое никогда не предлагали другие хирурги", так о новинке рассказывает сайт центра косметической хирургии доктора Чугая.

"Заплатка" представляет собой квадратную сетку размером с почтовую марку, которая после прикрепления ее к языку хирургическим путем, делает прием пищи "очень трудным и болезненным".

"Я бы сказал, что заплатка на язык доктора Чугая служит ежедневным напоминанием о том, что даже если у вашего лечащего врача перед именем стоит MD (доктор медицинских наук), это совсем не значит, что он соответствует своей профессии", - заявил по поводу "новшества" канадский врач-диетолог Йони Фридхофф в интервью газете Chicago Tribune.

Боль, вызываемая заплаткой, заставляет пациентов переходить на жидкую диету, в результате чего они в течение месяца теряют до 13 килограммов. При этом жидкая пища позволяет организму получать все необходимые питательные вещества.

На сайте доктора Чугая говорится, что уже 10 человек в Калифорнии решились на радикальное лечение.

Пациенты, "как правило, могут вернуться к работе уже на следующий день" после операции, утверждает доктор.

newsland.ru