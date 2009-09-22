Завтра в Украине сохранится теплая и сухая погода

Завтра в Украине сохранится теплая, сухая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 23 сентября будет переменная облачность. Без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°, в Карпатах и на крайнем востоке страны 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-4°; днем 21-26° тепла, на Закарпатье к 28°, в Карпатах 12-17°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 21-26°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13° тепла, днем 23-25°.

22 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 16-21°, в Днепре возле Киева 18°.