В Тернопольском наркодиспансере распространяли наркотики

В отношении трех должностных лиц Тернопольского областного коммунального наркологического диспансера возбуждены уголовные дела за незаконное распространение наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции начальник областного управления милиции Виталий МАКСИМОВ.

По его данным, в июне-июле стражи порядка заметили тенденцию к увеличению фактов исключения в наркозависимых, стоящих на учете, таких наркотических средств, как метадон и метадол. В целом за 2 месяца было изъято 485 мг этих препаратов. “Эти средства даются в определенных дозах в рамках специальной программы для наркозависимых в областном наркодиспансере с целью поддерживающей терапии. Но только тем, кто стоит на учете, и эти дозы они должны были употреблять под наблюдением врачей только в медицинском учреждении”, - заметил В.МАКСИМОВ.

В то же время, у задержанных наркозависимых, у которых изъяли запрещенные наркотические препараты, работники милиции узнали, что эти средства они получили в наркодиспансере. Следовательно, за диспансером полтора месяца вели видеонаблюдение. “Впоследствии во время обыска в диспансере обнаружили достаточно много неучтенных наркотиков - кокаин, морфин, кадеин, метадон и другие наркотики”, - сообщил В.МАКСИМОВ.

По его данным, наркотики, полученные в диспансере, наркоманы дальше реализовывали через свою сеть другим наркозависимым. “Были ли в этом как-то заинтересованы работники диспансера устанавливает следствие. Хотя факт того, что при обыске по месту жительства медработников у них найдены пустые бланки на выдачу наркотических средств тоже о чем-то говорит. Какие именно суммы там вертелись, должно выяснить КРУ, которое сейчас там начало ревизию”, - добавил В.МАКСИМОВ.

По его данным, по перечисленным фактам возбуждены 3 уголовных дела – по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотиков), ст. 309 (незаконное хранение наркотиков) и ст. 320 (нарушение правил обращения наркотических средств). Фигурантами уголовных дел являются как трое работников диспансера, так и наркозависимые, которые сбывали наркотические средства.