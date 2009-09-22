Ивано-Франковщина: принята программа профилактики ВИЧ

Ивано-Франковский областной совет принял пятилетнюю программу по профилактике ВИЧ-инфекции и поддержке больных СПИДом с финансированием в 123 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковского облсовета, «Программу обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, досмотра и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в области на 2009-2013 года» депутаты приняла на 32-й сессии. Документом предусмотрено финансирование соответствующих мер на общую сумму 123 072,4 тыс. грн.

Главному финансовому управлению облгосадминистрации поручено, «исходя из возможностей, учесть бюджетные запросы Главного управления здравоохранения, Управления образования и науки и областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи и выделить средства для реализации программы».

Решено установить бюджетные назначения для реализации мероприятий программы на каждый год, которые предусматриваются при формировании областного бюджета. Райгосадминистрациям и исполкомам городов областного значения рекомендовано разработать и утвердить на сессиях соответствующие программы.

Для реализации программы облсовет планирует использовать 84,973 млн. грн. из государственного и 24,403 млн. грн. из областного бюджетов, привлечь 13,583 млн. грн. средств Глобального фонда борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, еще 0,112 млн. грн. будет выделено из районных и городских бюджетов.

За эти средства, в частности, будут приобретены системы теста для планового обследования беременных женщин и диагностики детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, антиретровирусные препараты, медицинские изделия разового использования (10,8 млн. грн.), препараты, для беспрерывной антиретровирусной терапии (33,8 млн. грн.) будут проводить бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию людей и донорскую кровь (4,5 млн. грн.), лабораторный мониторинг течения ВИЧ-инфекции (20,5 млн. грн.) и тому подобное.

Справка УНИАН. В 2009 году на реализацию мероприятий областной ВИЧ-программы предусматривается выделить 19 839,59 тыс. грн. На 1 января 2009 г. в областном центре профилактики и борьбы со СПИДом находились 374 ВИЧ-инфицированных, в том числе 33 больных СПИДом и 11 ВИЧ-инфицированных детей.

С 1992 года в области умерли 183 человека, от ВИЧ-инфицированных женщин родился 101 ребенок.