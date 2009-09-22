За массовые отравления детей в Крыму - к ответственности

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ будет ставить вопрос об ответственности должностных лиц за ситуацию с массовыми отравлениями детей в Крыму, которое произошло в начале сентября текущего года.

Как информирует пресс-служба Минздрава Украины, об этом В.КНЯЗЕВИЧ заявил на расширенном совещании в министерстве, посвященном итогам расследования причин вспышек кишечных инфекций в г. Джанкой (АР Крым) и других регионах. В совещании также приняли участие представители Генпрокуратуры.

«Поработав совместно, наша комиссия должна выйти с общим решением и сделать большие выводы на уровне государства. Я готов ставить на заседании Правительства вопрос об ответственности тех должностных лиц, которые должны были в соответствии со своими обязанностями контролировать ситуацию. Не суть важно о каком уровне должностного лица идет речь – городской, районный, областной или центральный – мероприятия должны быть жесткие: от освобождения – до криминальной ответственности”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Он также прибавил, что подобные выводы должны сделать в своем направлении Министерство образования и науки, правительство Крыма, районные администрации.

“Все должны знать, кто возместит материальные убытки государству за преодоление подобных вспышек, кто сядет в тюрьму», - отметил министр.

На совещании собравшиеся были проинформированы, что во время вспышки было проведено санитарно-гигиеническое обследование ряда магазинов в г. Геническ, объектов общественного питания и молокозавод. Во всех дошкольных учебных заведениях были проведены дезинфекционные мероприятия, обследованы пищеблоки. Под надзор санэпидслужбы взяты 198 очагов инфекции. Специалистами санэпидслужбы проведен детальный анализ продукции, которая поступает в детские учебные заведения.

Также проведены клинические и лабораторные обследования больных и эпидемиологическое расследование, в том числе, относительно возможных факторов инфицирования.

Установлен диагноз заболевания - дизентерия Зонное, который подтвержден лабораторно в 130 больных. Проведенное обследование показало, что причиной вспышки была продукция, которая не проходила термической обработки. Таким пищевым продуктом был только кефир производства молокозавода СПД «Изумрудный», г. Геническ, Херсонская область.

Постановлением главного государственного санитарного врача области от 06.09.2009 №11 временно была запрещена деятельность одного из цехов СВК «Изумрудный» до устранения нарушений требований санитарного законодательства. В торговой сети реализация молочной продукции от СВК «Изумрудный» была приостановлена и изъята.

Как отмечалось на заседании, дополнительно по распоряжению главного государственного санитарного врача Украины от 07.09.2009 г. № 5 «О проведении проверки молокоперерабатывающих предприятий» на протяжении 9-12 сентября 2009 года была проведена проверка соблюдения требований санитарного законодательства на предприятиях молокоперерабатывающей промышленности с отбором проб для проведения лабораторных исследований.

По результатам проверки на 362 (75,3%) молокоперерабатывающих предприятиях были установлены нарушения санитарного законодательства – на 171 (47,2% от охваченных проверкой).

Были приняты меры административного влияния: назначены штрафы – 201; вынесены постановления о временном прекращении эксплуатации – 280; постановления об ограничении ассортимента – 4; финансовых санкций – 8, на сумму 19288,55 грн; отстранено от работы 223 лица; направлено в прокуратуру 2 дела.

Подытоживая проведенную работу, было отмечено, что мероприятия противоэпидемического реагирования проведены в полном объеме и отвечали ситуации. Организация предоставления медицинской помощи детям в условиях вспышки ОКИ полностью отвечала ситуации, а состояние предоставления медицинской помощи – клиническим протоколам и рекомендациям, утвержденным Минздравом Украины.

Вместе с тем, В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что все названные мероприятия были направлены на преодоление проблемы, а не на ее предупреждение.

После обсуждения представители Минздрава и Генпрокуратуры пришли к согласию относительно создания общей комиссии при участии представителей Госпотребстандарта, Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, силовых структур и санитарно-эпидемиологических служб.