Чем полезны финики?

Финики, которые традиционно составляли основу походного рациона древних воинов Востока, позволяли им не только утолять голод, но и повышали общую выносливость организма. К такому выводу пришли ученые хайфского университета "Технион", изучающих влияние различных овощей и фруктов на здоровье.

Оказывается, финики, вызывавшие раньше недоверие диетологов из-за повышенного сахара и даже получившие неофициальное название "сладкая бомба", содержат комплекс витаминов, укрепляющих иммунитет и выносливость. Но главное, сообщает специализированный журнал JAFC, их употребление снижает риск инфаркта, инсульта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. По данным нового исследования, финики содержат особенно активные антиоксиданты, не только снижающие уровень холестерина в крови, но и изменяющие его качество. В результате уменьшается риск формирования атеросклеротических бляшек и закупорки ими сосудов.

При этом, выяснилось, что сладость этих плодов никак не сказывается на уровне содержания сахара в крови. Так, при ежедневном употреблении 100 г фиников в течение 3 месяцев в крови испытуемых не было замечено изменений в количестве сахара, зато "ощутимо упало" содержание жиров и степень их окисления. Поэтому израильские медики решили внести финики в списки уже известных растительных антиоксидантов, среди которых выделяются гранат, красное вино и виноград, а также оливковое масло.

mobus.com