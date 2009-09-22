В шведских джинсах обнаружен аллерген

Вызывающее аллергию вещество диметилфумарат обнаружено практически в половине всех марок джинсов, продающихся в Швеции. Об этом сообщает телепрограмма для потребителей "Плюс" государственного канала СВТ, по заданию которой в лаборатории "Свереа" были проведены анализы наиболее часто встречающихся в шведских магазинах образцов "самой демократичной одежды мира" - "Wrangler", "Cheap monday", "Lee", "Crocker" и других.

Диметилфумарат применяется изготовителями в качестве биоцида, убивающего плесенный грибок, который может появляться во время длительного хранения или транспортировки продукции во влажном климате. В прошлом году в Швеции, Финляндии и Великобритании СМИ писали о ряде случаев, когда у людей, предпочитающих одеваться в джинсы, были отмечены сильнейшие аллергические шоки, похожая на ожоги сыпь и чесотка, вызванные, вероятно, именно этим веществом.

В мае текущего года диметилфумарат был полностью запрещен в ЕС. Однако протестированные джинсы марок "Crocker" и "Wrangler" содержали более 0,1 млг на кг субстанции, что в пять раз превышает допустимую норму.

"Мы провели анализы совершенно случайно, мы и не думали, что картина будет выглядеть подобным образом. Я удивлен и чрезвычайно расстроен", - говорит ведущий программы "Плюс" Сверкер Улофссон.

nazdor.ru