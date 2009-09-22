Шоколад увеличивает шансы выжить после инфаркта

Употребление шоколада увеличивает шансы продлить жизнь после инфаркта, свидетельствуют результаты проведенных в Швеции исследований, в которых принимали участие американские ученые.

Исследователи в течение восьми лет наблюдали за 1 тыс. 169 пациентами, перенесшими первый инфаркт и не болевшими диабетом. Все пациенты регулярно заполняли анкеты, в которых содержался вопрос о потреблении ими шоколада в течение последнего года. Ученые отслеживали статистику госпитализации и смертности этих пациентов. Изучались также такие различные факторы, как возраст пациентов, их вес, физическая активность, привычка к курению, образовательный уровень и т.д.

В конечном итоге исследователи установили, что чем больше пациенты ели шоколада, тем больше было у них шансов продлить свою жизнь. Результаты этих исследований были опубликованы в сентябрьском номере журнала "Джорнэл оф интернал медсин".

В шоколаде содержатся флавоноидные антиоксиданты /их особенно много в темном шоколаде/, которые, как считают многие, благотворно влияют на деятельность сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследований показали - чем больше употребляешь шоколада, тем больше уменьшается риск развития острой сердечной недостаточности. У тех пациентов, кто ел шоколад не менее одного раза в месяц, на 27% сократился риск развития повторного инфаркта по сравнению с теми, кто вообще не ел шоколада. У пациентов, потреблявших шоколад по меньшей мере раз в неделю, такой риск сократился на 44%, а у тех, кто ел шоколад два раза в неделю или больше, на 66 процентов.

Принимавший участие в исследованиях адъюнкт-профессор медицины из Гарвардского университета Кеннет Мукамал отметил, что полученные в ходе исследования многочисленные данные позволяют предположить, что шоколад также способствует снижению артериального давления, поддерживая нормальное функционирования сердечно-сосудистой системы. Однако он рекомендовал употреблять шоколад в качестве дополнения к здоровому питанию.

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