Волшебный эффект плацебо

"Плацебо" в переводе с латыни означает "я нравлюсь". Так в медицине называют средства, не обладающие никакими заметными целебными свойствами, но выдаваемые врачами за эффективные лекарства или процедуры. Зачем же нужны плацебо? Оказывается, у них масса вариантов применения! Максимум информации об этом могут дать американские ученые, на протяжении многих лет исследовавшие эффект плацебо.

Термин "плацебо" появился в 1894 г. как обозначение для таблеток-"пустышек", которые врачи прописывали мнительным пациентам, только воображавшим себя больными...

Как ни странно, многие "больные" после приема "лекарств" действительно начинали чувствовать себя лучше. А во время Второй мировой войны, в условиях нехватки обезболивающих и наркотических средств в госпиталях стали иногда использовать вместо них физиологические растворы - плацебо. И эффект обезболивания часто наступал!

В 1946 г. Корнеллский университет провел первый симпозиум по влиянию плацебо на организм пациентов. А в 1955 г. бостонский врач-анестезиолог Генри Бичер опубликовал в медицинском журнале результаты 15 клинических испытаний, согласно которым примерно у трети людей, страдающих реальными заболеваниями, после приема плацебо состояние здоровья улучшалось. Бичер писал, что плацебо может "вызывать значительные физиологические изменения", включая "объективные эффекты в органах-мишенях, которые могут быть более выраженными, чем в результате сильного фармакологического воздействия".

А Гарри Голд из того же Корнеллского университета пришел к заключению, что плацебо обладает мощным терапевтическим эффектом при стенокардии, а также вызывает в организме реакции, идентичные эффекту от приема алкоголя или кофеина.

Постепенно выяснилось, что влиять на состояние больного могут не только таблетки-"пустышки" или инъекции, но и различные медицинские манипуляции. Так, если пациенту говорили, что ему сделали операцию (тогда как на самом деле его просто разрезали, а потом зашили, например в случае неоперабельной опухоли), то ему нередко на самом деле становилось лучше. А у некоторых состояние улучшалось даже после простого измерения температуры или давления.

Исследователи также обнаружили, что плацебо дает различный эффект при различных заболеваниях.

Наиболее действенными "пустышки" оказываются при недугах психического, психосоматического и нервного характера (неврозы, депрессия, бессонница, астма, экземы, дерматиты). В какой-то степени - при ревматизме, нарушении функций желудка и мочевого пузыря, сахарном диабете.

Плацебо порой хорошо помогает при болях невротического и сосудистого характера, например, при мигренях. Кстати, головную боль снимают не только таблетки, но и имитация иглоукалывания. А вот при сильных внешних травмах и инфекциях плацебо малорезультативно. Все это позволило ученым сделать вывод, что эффект плацебо проявляется только при болезнях, так или иначе связанных с деятельностью нервной системы.

В наши дни плацебо активно применяют при клинических испытаниях, где требуется наличие контрольной группы. К примеру, одной группе больных дают настоящее лекарство, а другой - плацебо. При этом никто не знает, что он на самом деле получил... Если состояние здоровья тех, кому давали настоящий препарат, изменилось, а в контрольной группе - нет, значит, лекарство действует. Хотя у некоторых пациентов состояние улучшалось и после "лжелечения".

Но самые революционные эксперименты, связанные с изучением эффекта плацебо, были не так давно проведены группой медиков из Мичиганского университета во главе с Йон-Каром Зубиетой. 14 добровольцам делали инъекцию солевого раствора в челюсть. Процедура эта довольно болезненная, и в некоторых случаях испытуемым говорили, что одновременно им вводят обезболивающее. Хотя это было неправдой, специальная аппаратура мгновенно фиксировала изменения в мозгу: нейроны начинали вырабатывать эндорфины, блокировавшие болевые рецепторы!

"Наше исследование, - заявил Йон-Кар Зубиета, - еще один серьезный удар по идее, что эффект плацебо является лишь психологическим феноменом, но не физическим. Связь тело-мозг очевидна".

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