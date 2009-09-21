Кременчуг: прокуратура возбудила уголовное дело
По факту отравления школьников
Прокуратура Кременчуга Полтавской области возбудила уголовное дело по факту отравления школьников.
Об этом УНИАН сообщил прокурор Кременчуга Виктор ПАВЛИЙЧУК.
«Прокуратура возбудила дело по статье «халатность» и по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей», - сказал прокурор Кременчуга.
Он также отметил, что дела возбуждены по факту, а не против конкретных лиц.
Вместе с тем В.ПАВЛИЙЧУК заявил, что работники прокуратуры проводят соответствующие проверки, и не исключил, что дела будут возбуждены против должностных лиц.
Как сообщалось, 16 сентября в детскую больницу Кременчуга Полтавской области были госпитализированы первые 20 учеников школы-гимназии №6.
По словам главного врача городской детской больницы Юрия ПОПЕНКО, причина заболевания учеников - дизентерия.
В настоящее время на стационаре детской больницы лечатся 34 ребенка.