Кременчуг: прокуратура возбудила уголовное дело

Прокуратура Кременчуга Полтавской области возбудила уголовное дело по факту отравления школьников.

Об этом УНИАН сообщил прокурор Кременчуга Виктор ПАВЛИЙЧУК.

«Прокуратура возбудила дело по статье «халатность» и по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей», - сказал прокурор Кременчуга.

Он также отметил, что дела возбуждены по факту, а не против конкретных лиц.

Вместе с тем В.ПАВЛИЙЧУК заявил, что работники прокуратуры проводят соответствующие проверки, и не исключил, что дела будут возбуждены против должностных лиц.

Как сообщалось, 16 сентября в детскую больницу Кременчуга Полтавской области были госпитализированы первые 20 учеников школы-гимназии №6.

По словам главного врача городской детской больницы Юрия ПОПЕНКО, причина заболевания учеников - дизентерия.

В настоящее время на стационаре детской больницы лечатся 34 ребенка.