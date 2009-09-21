Учительница пожертвовала почку своему ученику

Удивительный случай проявления людской доброты произошел на острове Лонг-Айленд под Нью-Йорком. Школьная учительница из округа Нассау /штат Нью-Йорк/ Дженнифер Маццотта-Перретти пожертвовала почку своему ученику.

Кевин О`Брайен, которому сейчас 19 лет, страдает заболеванием почек с 3-летнего возраста, когда у него была диагностирована закупорка мочеточника, приведшая к повреждению правой почки. Две операции помогли только на время, поэтому в 2005 году Кевину пересадили почку, пожертвованную его отцом. Но вскоре новый орган стал отказывать.

Кевин встал в очередь на пересадку, но срок ожидания составил бы до 8 лет. Спасительницей юноши стала его школьная учительница Дженнифер Маццотта-Перретти. По ее словам, она испытала невероятную радость, когда поняла, что может помочь этому мальчику не только как учитель.

Операция была успешно проведена 3 сентября в медицинском центре Колумбийского университета. Сейчас Кевин идет на поправку и собирается продолжить учебу. В знак благодарности своей учительнице Кевин сказал, что хочет посвятит свою жизнь исследованиям в области клонирования человеческих органов.