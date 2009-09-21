Прогноз погоды на завтра
Ожидаются заморозки
22 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на юге Крыма местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, в Карпатах и восточной части 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-4°; днем 19-24° тепла, на Закарпатье до 27°.
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью по области 6-11° тепла, днем 19-24°. По г. Киеву температура ночью 9-11° тепла, днем 22-24°.
21 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 17-21°, в Днепре возле Киева 18°.