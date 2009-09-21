РФ: информация о первом случае гибели от гриппа A/H1N1 - ложь?
14:33, 21 сентября 2009Страна
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Данные МЗ России
Министерство здравоохранения и социального развития не подтверждает первый случай гибели от гриппа A/H1N1 в РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня замминистра здравоохранения и социального развития Вероника СКВОРЦОВА.
По ее словам, россиянка, чью гибель ученые связывали с вирусом гриппа A/H1N1, на самом деле погибла от осложненной пневмонии на фоне ряда серьезных болезней.
«На территории РФ не выявлено ни одного случая гриппа A/H1N1, который закончился бы летальным исходом, то есть смертью», - заявила В.СКВОРЦОВА.
Она добавила, что официально на территории РФ зарегистрирован 381 случай нового гриппа.
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