РФ: информация о первом случае гибели от гриппа A/H1N1 - ложь?

Министерство здравоохранения и социального развития не подтверждает первый случай гибели от гриппа A/H1N1 в РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня замминистра здравоохранения и социального развития Вероника СКВОРЦОВА.

По ее словам, россиянка, чью гибель ученые связывали с вирусом гриппа A/H1N1, на самом деле погибла от осложненной пневмонии на фоне ряда серьезных болезней.

«На территории РФ не выявлено ни одного случая гриппа A/H1N1, который закончился бы летальным исходом, то есть смертью», - заявила В.СКВОРЦОВА.

Она добавила, что официально на территории РФ зарегистрирован 381 случай нового гриппа.