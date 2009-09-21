Скандал: в ходе домашних родов умерло 6 младенцев

Прокуратура потребовала 5,5 лет тюрьмы для основательницы “Колыбельки”

В Санкт-Петербурге завершились судебные прения по делу центра родительской культуры “Колыбелька”, пишет “Коммерсант-Санкт-Петербург”. Прокуратура потребовала 5,5 лет реального лишения свободы для основательницы центра Елены Ермаковой и 5,5 лет заключения условно для ее мужа Алексея Ермакова. По версии следствия, деятельность обвиняемых привела к гибели шести и нанесению тяжкого вреда здоровью двух новорожденных.

Уголовное дело в отношении супругов Ермаковых было возбуждено в 2006 году по заявлениям нескольких бывших посетительниц курсов “Колыбельки”, потерявших детей в результате домашних родов, которые принимала Елена Ермакова.

По результатам прокурорской проверки Елене и Алексею Ермаковым было предъявлено обвинение по статье 235 УК – “незаконное занятие частной медицинской практикой, повлекшее за собой вред здоровью или смерть человека”.

Длительное время оба подсудимых находились под подпиской о невыезде, однако в марте текущего года Елена Ермакова была взята под стражу после очередной неявки в суд. К этому моменту Ермакова находилась на 7-м месяце беременности. Младенец, являющийся шестым по счету ребенком в семье Ермаковых, появился на свет в СИЗО.

Завершающие судебные разбирательства прения состоялись 17 сентября в следственном изолятора номер 5, где в настоящее время содержится подсудимая. Супруги Ермаковы продолжают настаивать на своей невиновности, адвокаты подсудимых требуют для них оправдательного приговора в связи с отсутствием события преступления. В подтверждение своей позиции защита ссылается на результаты судебно-медицинской экспертизы, которая не нашла причинно-следственной связи между действиями Ермаковых и смертью новорожденных.

medportal.ru