Зеленый чай разрушает кости

Многие из нас наслышаны о пользе зеленого чая. К примеру, зеленый час может способствовать похудению. Также, он положительно влияет на здоровье людей с сердечнососудистыми проблемами. Однако недавно ученые из США выяснили, что зеленый чай ослабляет кости. И, хотя эксперименты проводились на мышах, исследователи считают нужным проверить воздействие зеленого чая на рост, строение и плотность костного минерала скелета человека.

В ряде исследований уже было доказано, что экстракт зеленого чая оказывает положительное воздействие на заболевания сердечнососудистой системы взрослых людей, а также защищает мышей, страдающих ожирением, от ожирения печени. В ходе нового эксперимента, проведенного учеными из США, мышам с ожирением и без в пищу добавляли немного экстракта зеленого чая в следующих количествах: 0%, 1% или 2%. После того, как подобная диета применялась на протяжении шести недель, ученые проанализировали данные о состоянии костей мышей. Измерялся их размер, строение и минерализация. В результате оказалось, что те животные, которые получали зеленый чай, весили меньше, чем те, что не получали добавки экстракта с пищей. Особенно ощутимой была разница среди мышей, изначально страдавших ожирением.

Что касается плотности костного минерала самой крупной кости лапы животного – бедренной кости, то этот показатель не зависел от массы тела. Однако, по всей видимости, употребление зеленого чая приводило к уменьшению длины бедренной кости, ее объема и плотности костного минерала. Те же выводы были сделаны исследователями, после изучения влияния зеленого чая на поясничные позвонки. Результаты работы опубликованы в Journal of Nutrition.

Результаты исследования означают, что зеленый чай может влиять на здоровье человека не только положительно, но и отрицательно: он вызывает вредные изменения в микростроении костей и уменьшает их размер у растущих мышей. Пока неясно, влияет ли зеленый чай подобным образом на людей, или нет.

В работе приняли участие ученые из университета Орегона и университета Коннектикута, США.

health-ua.org