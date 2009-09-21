Тайваньские ученые разработали новый тест на мужское бесплодие, который способен измерить эффективность спермиев - главный фактор при определении способности мужчин иметь детей.

При некоторых патологических состояниях организма сперма может быть лишена сперматозоидов (азооспермия), иметь их в небольшом количестве (олигоспермия), содержать неподвижные (некроспермия) или аномальные (тератоспермия) сперматозоиды...

Технология, изобретенная Национальным университетом Тайваня, позволяет увидеть конкретные цифры, оценивающие сократительную способность сперматозоидов, благодаря которой они, собственно, и достигают яйцеклетки.

"Бесплодие часто становится результатом неправильного образа жизни - стрессов, курения и прочего, - говорит руководитель группы ученых Эндрю Во. - В большинстве случаев достаточно изменить образ жизни, чтобы вернуть способность иметь потомство. Наш тест поможет мужчинам отслеживать свой прогресс в этом направлении".

В других подобных продуктах оценивается количество сперматозоидов в семенной жидкости, но не их качество.

Эндрю Во отметил также, что тест смогут использовать подозреваемые в бесплодии женщины, чтобы иметь возможность доказать, кто в действительности виноват, сообщает Компьюлента со ссылкой на Франс Пресс.

likar.info