Чем полезен шиповник?

Эта ягода укрепляет весь организм. Шиповник — чемпион среди лекарственных растений по содержанию витамина С. Также в нем есть витамины А, К, Р, В1, В2, пантотеновая кислота, микроэлементы (марганец, железо, фосфор, магний, кальций) и флавоноиды, в частности кверцетин (антиоксиданты — способствуют выведению токсинов, заживлению ран и даже сращению переломов). Благодаря этому он оказывает выраженный общеукрепляющий, антипростудный и противовоспалительный эффекты. Применяется и для профилактики ОРЗ.

Улучшает кроветворение. Благодаря солидному количеству железа, отвар плодов шиповника будет полезен при анемиях.

Препятствует атеросклерозу. Комплекс флавоноидов шиповника способен препятствовать отложению холестериновых бляшек, поэтому плоды шиповника будут полезны всем, кому за 50.

Медицина также считает, что шиповник обладает желчегонным, противовоспалительным, мочегонным, общеукрепляющим, заживляющим свойствами, улучшает обмен веществ. Настои и сок из плодов шиповника могут применяться при истощении организма, инфекционных заболеваниях, гастритах с пониженной кислотностью, гипертонии, холецистите, желчнокаменной и почечнокаменной болезнях.

Настои и чаи из плодов шиповника полезны и здоровым людям, как чудесное средство, повышающее жизнедеятельность организма и увеличивающее стойкость к инфекционным заболеваниям, что особенно ценно осенью, зимой и весной.

Как употреблять? Из плодов готовят настой: 1 ст. л. сухих плодов залить 200 мл кипятка. Пить по 1/2 стакана 2—3 раза в день.

Противопоказания: настой может вызвать вздутие и урчание в животе – в этом случае нужно принимать его, заедая укропом или петрушкой.

По материалам segodnya.ua, shkolazhizni.ru