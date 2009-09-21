Кременчуг: в больницу продолжают поступать дети с дизентерией

В Кременчуге до сих пор поступают в больницу дети с дизентерией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома, вчера вечером в детскую больницу была госпитализирована девочка.

«Последней вчера поступила девочка. Она лечилась амбулаторно, но в связи с ухудшением состояния ее положили в стационар», - сказал главврач городской детской больницы Юрий ПОПЕНКО.

По его словам, причина заболевания учеников гимназии №6 – дизентерия. Об этом официально заявили медики, получив результаты анализов.

В настоящее время на стационаре детской больницы лечится 34 ребенка.

Как сообщил Ю.ПОПЕНКО, в настоящее время состояние всех детей стабильное, средней тяжести, наблюдается динамика на улучшение.

Как сообщалось, 16 сентября после 17.00 в детскую больницу Кременчуга Полтавской области были госпитализированы первые 20 учеников школы-гимназии №6.

Главный санитарный врач Кременчуга В.АКИМОВ заявил, что причиной ухудшения состояния детей в школе №6 стало невыполнение правил содержания пищеблоков и приготовления пищи.