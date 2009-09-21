В Берлине на сеансе психотерапии погибли 2 и пострадали 10 человек

В ходе сеанса коллективной психотерапии в частной клинике в Берлине погибли два человека и еще 10 госпитализированы с отравлением.

Как передает ИТАР-ТАСС, по предварительным данным, во время сеанса врач дал своим пациентам некий «коктейль» из психотропных препаратов, состав которого еще предстоит установить.

Как сообщил представитель полиции, сигнал тревоги поступил вчера вечером из клиники в северном пригороде германской столицы - Гермсдорфе. Прибывшие на место происшествия спасатели и медики констатировали смерть 28-летнего пациента, еще один 59-летний мужчина скончался в больнице. Десять человек удалось спасти.

Владелец клиники - 50-летний психиатр - арестован по подозрению в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть двух человек.

Клиника специализируется на оказании помощи наркоманам, алкоголикам, токсикоманам и находящимся в зависимости медицинских препаратов. Полиция ведет расследование.