Пена от шампуня может стать причиной различных заболеваний

Американские ученые пришли к выводу, что шампунь может нанести серьезный вред людям с ослабленной иммунной системой.

По мнению исследователей из Университета Колорадо (США), крышки многих моющих средств являются прекрасной средой для размножения болезнетворных бактерий, которые проникают в организм при непосредственном контакте пены с лицом.

В рамках глобального исследования микробиологии воздуха и воды в домах, школах и общественных местах эксперты изучили 45 экземпляров бывших в употреблении шампуней из пяти штатов США. Результаты оказались достаточно неожиданными - во всех образцах было обнаружено более 10 разновидностей микробов, представляющих опасность для человеческого организма.

"Мы полагаем, что основной средой размножения бактерий являются металлические крышки изученных нами продуктов, - рассказал руководитель исследовательской группы, профессор микробиологии Норман Пэйс на страницах ежедневного научного издания Proceedings of the National Academy of Sciences. - Впрочем, уязвимыми в данном случае являются только обладатели слабой иммунной системы, а остальным грозит разве что небольшое раздражение на лице, симптомы которого проходят в течение нескольких часов".

menshealth.com.ua