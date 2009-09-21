Нагрузки на уроках физкультуры будут дифференциированными

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК инициирует введение в школах дифференциации нагрузки на уроках физкультуры с учетом состояния здоровья детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, с таким заявлением И.ВАСЮНИК выступил во Львове после запланированного программой поездки посещения урока физкультуры в местной школе №4.

«Тот факт, что во многих школах есть занятия физкультурой у детей не больше двух часов, – это абсолютно неправильно. Дети сами хотят иметь больше физической нагрузки, и расти здоровыми. Это первое. Буквально через несколько дней в Кабинете министров будет проведено еще одно совещание по контролю над выполнением совместного решения Коллегии трех министерств. К величайшему сожалению, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и Министерство семьи, молодежи и спорта до конца не выполнили тех обязательств, которые они взяли на себя в прошлом году», - сказал И.ВАСЮНИК.

В частности, по его словам, до сих пор не решен вопрос относительно проведения профилактических медицинских осмотров в сентябре для того, чтобы детей в соответствии с состоянием их здоровья распределять по соответствующим группам по физической нагрузке.

«До сих пор Министерство здравоохранения не решило вопрос установления ставок на каждую тысячу учеников - детского врача и на каждых 400 учеников – медицинской сестры, которые постоянно следили бы за физическим состоянием детей. Есть целый ряд других методических проблем, без ответа на которые мы не обеспечим воспитания здоровой нации», - считает вице-премьер.

«Кабинет министров доведет это дело до конца, мы обязаны вводить в учебно-воспитательные планы в той мере и столько часов физической нагрузки, которые обеспечили бы здоровое подрастающее поколение», - заявил И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК сообщил, что за последние 6 лет в Украине на уроках физкультуры произошло 13 смертельных случаев. И только один из них, по его словам, связан с травмой, а остальные – последствия сердечно-сосудистых заболеваний детей.

Как известно, лишь в октябре-ноябре 2008 года на уроках физкультуры в разных регионах Украины умерли 5 детей.