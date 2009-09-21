Группа хирургов удаляла пациентам здоровые органы

В Германии разразился крупнейший за всю историю страны скандал в области здравоохранения. В земельном суде в городе Менхенгладбах /федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия/ в четверг начался процесс над группой врачей, которых обвиняют в умышленном убийстве семерых пациентов и нанесении увечий еще 60 больным.

На скамье подсудимых оказался бывший руководитель и владелец клиники Святого Антония города Вегберг 53-летний Арнольд Пир и пятеро его коллег. По данным прокурора, главврач-хирург Арнольд Пир в массовом порядке без медицинской необходимости проводил пациентам операции, в ходе которых удалялись здоровые органы - часть кишечника, желчный пузырь, почки, грудная плевра.

Кроме того, Пир из соображений экономии дал своим сотрудникам указание обрабатывать открытые раны не дорогостоящими дезинфицирующими средствами, а свежевыжатым лимонным соком. Пациентам принципиально не давали необходимые им дорогие лекарства даже в том случае, когда больные оплачивали их из личных средств.

По делу проходят 106 свидетелей. В ходе следствия было проведено шесть экспертиз.

В 2006 году Пир за 26 тыс. евро выкупил у городских властей Вегберга небольшую муниципальную клинику на 100 больничных коек, которая находилась на грани банкротства. В клинике работали 13 медиков.

ami-tass.ru