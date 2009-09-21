Как побороть интернет-зависимость

Проводите в интернете слишком много времени? В наше время многие люди страдают интернет-зависимостью. Что делать?

Признайте, что у вас есть зависимость. Вы не сможете бороться с ней, пока не поймете, что подвержены ей. Не обманывайте сами себя.

Вы хотите прекратить проводить в режиме онлайн так много времени? Тогда прекратите! Вы же хотите этого, правильно? Постоянно напоминайте себе об этом. Каждый раз видя компьютер вы думаете: "О, надо бы проверить свою электронную почту!". Именно так и проявляется ваша зависимость. Установите определенные часы для проверки вашей почты и придерживайтесь этого расписания. Если вы действительно проводите в интернете слишком много времени, по началу вам будет тяжело, но затем вы постепенно привыкнете.

Все больше и больше людей во всем мире попадают в интернет-зависимость. Поэтому вам может казаться, что в этом нет ничего страшного. Не вы не должны смиряться с нею. Старайтесь выплыть, даже если все вокруг тонут.

Заведите хобби или увлечение. Посещайте различные группы и клубы, занимайтесь спортом, музыкой, танцами, пением и т.д. Займитесь вместе с другом физическими упражнениями. Поспите вместо того, чтобы сидеть в интернете. Посмотрите фильм, сходите на концерт, почитайте книгу. Найдите какой-нибудь интерес, который станет для вас альтернативой интернету.

Пополните запас ваших знаний. Наверняка, в вашем доме скопилось множество книг, которые вы давно хотели прочесть. Займитесь этим. Почитайте энциклопедию, вместо просмотра Википедии. Таким образом, вы не только отвлечетесь от интернета, но и займетесь самообразованием.

Помогите на кухне. Ваши домашние будут рады, если вы вместо того, чтобы сидеть в чате или на каком-нибудь форуме, поможете им приготовить ужин. Вы сможете научиться контролировать себя, выбирая между интернетом и готовкой последнее. К тому же ваша семья будет благодарна вам за приготовленный ужин.

Погуляйте с друзьями. Запланируйте поход в боулинг, торговый центр или на каток. Избегайте походов в те места, где есть доступ в интернет, например в интернет-кафе. Иначе вы можете поддаться соблазну заглянуть туда на несколько минут.

Запланируйте семейный вечер. Вместо того, чтобы смотреть телевизор или проводить время поодиночке, соберитесь все вместе, поужинайте, а затем придумайте совместное развлечение, например, поиграйте в настольную игру.

Установите лимит времени работы вашего компьютера. Определите сколько раз в неделю вам необходимо выходить в интернет. Выключайте компьютер, если у вас нету необходимости в нем.

Созванивайтесь и встречайтесь с друзьями вместо того, чтобы держать с ними связь через интернет. Это отвлечет вас от компьютера. Старайтесь не уделять слишком много времени социальным сетям.

Используйте таймер. Перед тем как сесть за компьютер, засеките на таймере 30 минут. Сигнал напомнит вам, как много времени вы провели за компьютером.

Не ешьте сидя за компьютером. Питание в отдельном месте поможет вам отвлечься от режима онлайн.

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