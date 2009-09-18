Детская смертность в ЕС упала в шесть раз

Уровень детской смертности в странах Евросоюза упал с 28,6 случаев на 1000 новорожденных в 1965 году до 4,7 случаев в 2006 году, сообщило в пятницу статистическое европейское агентство Евростат.

Наиболее заметный спад уровня детской смертности с 1965 по 2007 год отмечен в Португалии (с 64,9 случаев на 1000 новорожденных до 3,4% в год), Польше (с 41,6 случаев до 6), Венгрии (с 38,8 случаев до 5,9) и Румынии (с 44,1 случаев до 12).

Самый низкий уровень детской смертности по данным 2007 года в странах Евросоюза зафиксирован в Люксембурге (1,8), Швеции (2,5) и Финляндии (2,7).

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