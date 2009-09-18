Визит к парикмахеру заменяет посещение психолога

Визит к парикмахеру положительно влияет на психику и даже может подтолкнуть обратиться к медицинским услугам, особенно это касается пожилых посетителей салона красоты, утверждают американские специалисты Университета штата Огайо. Согласно результатам их исследования, более 80% парикмахеров заявили, что клиенты делятся с ними своими проблемами во время стрижки.

По мнению одного из авторов исследования профессора социологии Кейт Андерсон, парикмахеры могут вовремя заметить симптомы депрессии у старых клиентов и выступают в роли замены терапевтов, выслушивая жалобы на проблемы со здоровьем. Посещение парикмахерской для многих служит своего рода психологической терапией, и большинство стилистов действительно развивают доверительные, долгосрочные отношения со своими клиентами, заметили психологи. Особо близкое общение чаще встречается у мастеров с клиентами предпожилого или пожилого возраста - в 85% случаев.

Старые клиенты могут проводить в парикмахерском кресле в течение часа и больше, при чём раз в месяц. Поэтому, говорят исследователи, парикмахеры могут замечать перемены настроения и симптомы плохого самочувствия у людей. Более чем три четверти парикмахеров ведут с посетителями беседы о семейных проблемах и здоровье, а более трети – выслушивают жалобы на эмоциональную подавленность и тревогу. Подавляющее большинство мастеров предлагают сочувствие и поддержку или пытаются развеселить клиента, возможно именно поэтому парикмахерская заменяет многим кабинет психолога, считают эксперты.

ami-tass.ru