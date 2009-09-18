Хронические боли старят человека на 20-30 лет

Хронические боли старят человека физически на нескольо десятков лет, сообщает Live Science со ссылкой на данные сотрудников Университета Калифорнии. Как правило, ими страдают люди среднего и пожилого возраста.

Ученые повторно изучили результаты исследования 18 541 человека в возрасте 50 лет и старше, проводившегося в 2004 году. Среди участников эксперимента в возрастной группе 50-59 лет, не имевших хронических болей, 37 % могли без проблем пробежать полтора километра, а 91 % - пройти несколько кварталов.

Среди испытуемых, страдавших хроническими болями, преодолеть полтора километра бегом были способны только 9 %, а с "пешеходным" заданием справлялись всего 50 %. Для сравнения: из подопытных в возрасте 80-89 лет, не жаловавшихся на болевые ощущения, 4 % пробегали 1,5 километра, а 55 % проходили неспешным шагом несколько кварталов.

Исследователи говорят, что бороться с хроническими болями разных типов следует с помощью физических упражнений. Разумеется, не следует отказываться и от медикаментозного лечения.

compulenta.ru