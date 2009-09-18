Погода на выходные

19 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Без осадков, только в южной части местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях, Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 4-9° тепла, в западных и северных областях местами на поверхности почвы, а в Карпатах и в воздухе заморозки 0-4°, днем 14-19° тепла; в Закарпатье и юге страны ночью 8-13°, на побережье Крыма до 17°, днем 18-23°.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 4-9° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-4°, днем 14-19° тепла. По г. Киеву температура ночью 7-9° тепла, днем 16-18°.

18 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в Днепре возле Киева 19°.