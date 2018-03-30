Как развиваются болезни суставов

Игнорирование основ здорового образа жизни создает фон не только для развития воспалительных (острых или хронических артритов, периартритов, полиартритов), дистрофических болезней суставов (артроз, остеохондроз), но и способствует развитию остеопороза (уменьшение количества кальция в костях), осложнений в виде деформирующего артрита, артроза, анкилоза суставов. Т.е. постепенному превращению здорового человека в инвалида. Любое заболевание в организме - это не внезапно возникший сегодня эпизод, а давно идущий процесс. Это не статическая, а динамически развивающаяся ситуация. В каждом случае работает система причинно-следственных факторов. Для каждого конкретного человека она уникальна. И заболевания опорно-двигательного аппарата - не исключение. А будет ли это артрит, или со временем разовьется артроз плечевого, локтевого, лучезапястных, тазобедренного, коленного, голеностопных суставов - зависит от силы и направленности действующих факторов, сконцентрированных в конкретном месте.

Опорно-двигательный аппарат предназначен не только для осуществления перемещений в пространстве. Его функции сегодня подменяют множество машин и механизмов. С помощью нормально работающего опорно-двигательного аппарата естественным образом можно активировать кровоток в организме и обеспечить дополнительным количеством крови все работающие органы. А в случае заболеваний эту функцию могут взять на себя аппараты.

Иными словами, чем ниже уровень двигательной активности (а большинство болезней суставов его со временем существенно ограничивают) - тем быстрее снижаются возможности всего организма, нарушается качество жизни. Поэтому о состоянии и работоспособности суставов необходимо думать с молодости, чтобы не пытаться покусывать локти в более зрелом возрасте. И использовать доступные способы усиления кровотока в организме.

Есть ли методы борьбы с болезнями суставов. Без сомнения!...

ПУТЬ ПЕРВЫЙ. Недостаточное употребление жидкости. Определяется количеством выделяемой мочи. Если за сутки образуется менее 1л мочи - она будет выделяться в концентрированном виде. И все продукты жизнедеятельности не смогут полноценно удаляться из организма, будут накапливаться в нем.

Если на таком фоне нерационально употребляются продукты животного происхождения - в организме накапливаются продукты расщепления белка или "трупные яды". Основных видимых мест накопления в этом случае два - в лоханках почек в виде солей (уратов) и в околосуставных тканях с постепенным развитием специфического подагрического артрита. А также в клетках, постепенно снижая их работоспособность.

Если человек злоупотребляет продуктами, содержащими щавелевую кислоту или нерационально их употребляет, то в лоханках почек откладываются оксалаты, а из организма вымывается кальций. Со временем развивается остеопороз, даже при небольших травмах образуются переломы костей. Причем не обязательно в преклонном возрасте.

Если Вы живете в экологически неблагополучном регионе, крупном промышленном центре или населенном пункте более 100 000 жителей, работаете во вредных условиях труда и т.п. - органы выделения (печень, почки) перегружаются ксенобиотиками или токсинами. И как минимум, увеличивается недостаток жидкости для их удаления через почки, развивается псориатический артрит.

Малое количество жидкости - это увеличение вязкости крови, уменьшение ее проникновения в капилляры. И не только обменно-дистрофические болезни суставов в перспективе, но и склонность к образованию тромбов.

ВЫХОД: просто увеличьте количество жидкости в Вашем рационе. Она обеспечит более высокий темп удаления продуктов обмена веществ через почки. Но не только. Ее регулярное употребление поможет уменьшить значимость и других негативных факторов.

ПУТЬ ВТОРОЙ. Нарушение работы печени. Многие считают, что если печень у них не болит - значит здорова. Но боль в правом подреберье редко появляется даже при циррозе печени, когда от нее почти ничего не осталось. Вместе с тем неалкогольный стеатогепатит - непременный спутник обменно-дистрофических и воспалительных заболеваний суставов. Один из признаков нарушения работы печени - повышенная раздражительность. В той или иной мере раздражительность присутствует у 90% жителей Украины. А печень не только в союзе с почками очищает организм от токсинов, но и питает суставы, с желчью перенося в организм многие витамины и микроэлементы, а также накапливая многие продукты пищеварения в депо.

ВЫХОД: помогите печени работать.

ПУТЬ ТРЕТИЙ. Недостаточное употребление антиоксидантов. Антиоксиданты связывают токсины различного происхождения, не давая им поражать любые органы, в том числе и суставы. Признак недостаточности антиоксидантной системы - хруст в суставах при движении. При нарушении общего иммунитета это способствует развитию воспалительных заболеваний - острых и хронических артритов, полиартритов. А при относительно хорошем состоянии иммунитета приводит к обменно-дистрофическим заболеваниям - артрозам, остеохондрозу. Как отличить, на каком уровне поражения суставов Вы находитесь? Это просто. Если боли усиливаются при движении по лестнице вверх - это признаки артрита. Если боли усиливаются в покое или при движении вниз - это признаки артроза.

ВЫХОД: необходимо принимать растительные антиоксиданты.

ПУТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Низкий уровень иммунитета. Иммунитет - сборное понятие, отражающее способность организма противостоять различным агрессивным негативным факторам окружающей среды. Для развития разнообразной патологии суставов очень большое значение имеет преобладание суммы токсинов различного происхождения над активностью антиоксидантной системы организма. А токсины могут попадать с вдыхаемым воздухом, напитками, продуктами питания, большинством медикаментов, образовываться при снижении иммунитета и активности патогенной микрофлоры в кишечнике, органах дыхания, на коже, в мочеполовой системе, при наличии глистных либо паразитарных инвазий и т.п. И развивается реактивный артрит, токсико-аллергический артрит, аллергический артрит, посттравматический артрит, инфекционное поражение суставов.

ВЫХОД: помочь выявить и устранить действующие очаги хронической интоксикации можно.

ПУТЬ ПЯТЫЙ. Частые простудные заболевания. Отражают низкий уровень иммунитета в органах дыхания. А часто паразитирующие здесь стрептококки своими токсинами поражают ткани сердца, почек и суставов. И вызывают тяжелые аутоиммунные поражения жизненно важных органов, а также ревматоидный артрит.

ПУТЬ ШЕСТОЙ. Частые стрессы. Вроде как прямой связи нет. Но во время стресса повышается тонус мышц и повышается внутрисуставное давление. На первый взгляд ничего опасного. Но если Вы в состоянии стресса начнете активнее двигаться. Повышенный расход питательных веществ в сочетании с уменьшением образования синовиальной жидкости (т.е. стресс в кресле) - и обменно-дистрофические заболевания суставов Вам обеспечены.

Во время стресса нарушается процесс переваривания пищи - и кровь вместо продуктов пищеварения обогащается продуктами жизнедеятельности патогенной микрофлоры, получившей неожиданный подарок. И в развитие патологии суставов вносится как обменно-дистрофический, так и токсический компонент.

Печень и почки во время стресса не фильтруют кровь и организм еще в большей степени наполняется токсинами.

После стресса к почкам приливает кровь и образуется много мочи с низким удельным весом. Организм теряет много воды, но не очищается т.е. обезвоживается и стареет. И создаются условия для образования в почках оксалатов, которые часто называют "камни стресса".

Вязкость крови возрастает как во время стресса, так и после него - и опять усиливается обменно-дистрофический компонент в развитии патологии мелких суставов кистей и стоп.

ПУТЬ СЕДЬМОЙ. Состояние позвоночника. У позвоночника должно быть 2 лордоза (изгибы вперед), 2 кифоза (изгибы назад) и ни одного сколиоза (боковой изгиб). Статическая нагрузка на позвоночник (как вдоль, так и поперек его оси) - самый надежный путь к нарушению осанки, обмена веществ в хряще, нарушению синтеза глюкозамина и хондроитина, остеохондрозу, сколиозу. Чаще всего при сидячем образе жизни первично развивается остеохондроз шейного и поясничного отделов позвоночника. А со временем процесс распространяется на весь позвоночник, и остеохондроз поражает грудной отдел позвоночника. Т.к. при этом нарушается питание хряща, постепенно снижается высота межпозвоночной щели (рентгенологически, а клинически уменьшается рост) и создаются условия для ущемления спинномозговых нервов (неврит, полиневрит, радикулит) сближающимися при остеохондрозе позвонками.

Детренированный мышечно-связочный корсет позвоночника создает условия для смещений позвонков (спондилолистез) и образованию протрузии дисков, грыжи Шморля. Ущемление нервов - и вместе с появлением корешкового синдрома на периферии не только активнее развиваются воспалительные болезни суставов - артриты, но и обменно-дистрофические заболевания - артрозы.

Для заболеваний суставов верхних конечностей большее значение имеет шейный, шейно-грудной остеохондроз, а для нижних конечностей - поясничный, пояснично-крестцовый остеохондроз. Чаще при этом развивается артроз крупных суставов нижних конечностей - тазобедренных, коленных, но не обходит артроз и суставы рук - поражает плечевые, локтевые суставы.

ВЫХОД: как бы остеохондроз ни называли: остеохондроз, остиохондроз, остеохандрос, остеохондрос, острохондроз, остерохондроз и т.п., появится ли сколиоз – занятиясспортом приведут позвоночник в порядок.

ВОСЬМОЙ. Наследственность. Посмотрите на состояние суставов у кровных родственников. Нравится? Если не очень, обратите внимание, не наследовали ли Вы одновременно и те особенности образа жизни, которые описаны в начале статьи.

ВЫХОД: смело и целенаправленно изменяйте свой унаследованный образ жизни.

Учитывая множество факторов, лечение заболеваний суставов: артритов или артрозов, артрозоартрита - достаточно сложная проблема. Необходимо использовать лечебное питание, перейти на определенную диету, применять дозированные физические нагрузки. Каким путем Вы приобретали заболевания суставов - теперь знаете сами. Но если Вы использовали несколько путей - разнообразные заболевания суставов у Вас уже есть или Вы на пороге их "внезапного развития". Как избавиться - зависит от индивидуальных особенностей Вашего организма, вида патологии суставов, давности заболевания, его стадии, степени выраженности патологии, сопутствующих заболеваний, биологического возраста и т.п.

Официальная медицина обычно при лечении воспалительного процесса в суставах применяет разнообразные нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), устраняющие скованность движений, уменьшающие воспаление и боль. Однако создается видимость излечения, т.к. не устраняется вызвавший воспаление суставов раздражающий фактор. А продолжение нагрузки на суставы дополняет обменно-дистрофический компонент и постепенно переводит воспалительное заболевание в обменно-дистрофическое. Деформирующий артрит переходит в деформирующий артроз, остеоартроз. На этом этапе могут применяться и гормоны (как внутрь, так и внутрисуставно), что в еще большей степени блокирует боль и воспалительные явления, но в такой же мере еще активнее ускоряет продвижение процесса от артрита через артроз уже к анкилозу (заращению) сустава и необходимости трансплантации. При несоответствии нагрузки на суставы возможностям их восстановления обменно-дистрофические заболевания суставов могут возникать первично (артроз, остеохондроз).

Народные методы лечения остеохондроза, заболеваний суставов чаще всего предлагают различные мази, компрессы для улучшения местного кровотока. Но при лечении остеохондроза такими народными методами активный кровоток под кожей в области сустава уносит применяемое средство "в никуда", существенно снижая местный лечебный эффект. Чуть лучше лечение травами, но они должны быть доставлены к пораженному суставу. А также не раздражать почки, как это делают лавровый лист, хвощ, спорыш, можжевельник, почечный чай и другие лекарственные растения.