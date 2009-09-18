Свинец в крови нарушает развитие детей

Свинец, попадающий в организм из окружающей среды, нарушает интеллектуальное и эмоциональное развитие детей.

Сотрудники Центра детского и юношеского здоровья при Университете Бристоля (Великобритания) утверждают, что токсическое действие на центральную нервную систему ребенка очевидно даже при безопасном уровне свинца в крови (10 микрограммов на децилитр).

Бристольские исследователи взяли кровь на анализ у 582 детей в возрасте двух с половиной лет. У 27% испытуемых содержание свинца в крови превышало 5 микрограммов на децилитр, то есть составляло половину допустимой нормы. Ученые наблюдали за участниками эксперимента до восьми лет, регулярно делая им анализ крови и оценивая их успехи в обучении и характер поведения.

Вывод таков: повышенное содержание свинца в крови ребенка в возрасте двух с половиной лет приводит через пять лет к нарушениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии. Если уровень металла в крови не превышал 5 микрограммов на децилитр, проблемы ребенку не грозили. Если же показатель составлял от 5 до 10 микрограммов, у детей возникали трудности с чтением и письмом. Наконец, те дети, у которых содержание свинца в крови превосходило 10 микрограммов, в три раза чаще прочих становились гиперактивными и демонстрировали антисоциальный характер поведения.

Известно также, что переизбыток свинца в организме приводит и к более серьезным проблемам: металл накапливается в костях и вызывает их разрушение.

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