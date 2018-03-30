Европа перестала верить в продукты "полезные для здоровья"

За два последних десятилетия производители продуктов питания немало заработали на продажах "функциональных продуктов питания", которые способствуют вашему оздоровлению. В настоящее время регулирующие органы в Европе просят производителей предоставлять научные данные, подтверждающие такие заявленные свойства. Рассказывает Мирейя Бес (Mireia Bes).

Появление так называемых функциональных продуктов питания - пищевых продуктов, модифицированных с целью укрепления здоровья тем или иным способом - на протяжении последних 20 лет творило чудеса для балансовых отчетов продуктовых компаний. Первый пример - пробиотические молочные продукты. Объем продаж таких продуктов, начавшихся в 1990-х гг. с обогащенного бактериями жидкого йогурта Якулта (Yakult), производимого японской компанией с таким же названием, возрастал. Наряду с этим возрастал объем продаж продуктов других производителей - пробиотического продукта Активия (Activia), производимого французской группой производителей продуктов питания Данон.

Приступая к производству таких продуктов, компании предвидели тенденции покупательского спроса. Сью Дэйвис (Sue Davies), главный советник некоммерческой потребительской организации "Что?" ("Which?"), базирующейся в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, говорит: "Люди набрасывались на продукты питания, обещающие преимущества для здоровья, потому что естественным стремлением является прибегнуть к средству для быстрого разрешения трудностей, вместо того чтобы уменьшить потребление насыщенных жиров, сахара или соли и есть больше фруктов и овощей".

Перенесемся в наше время. Сегодня вы не пройдете ни одного ряда в супермаркете любой развитой страны, не увидев реклам, расхваливающих преимущества добавок, таких как омега-3/ДГК, ликопин или антиоксиданты. Даже насыщенные сахаром шипучие напитки объявляют о своей "электролитной ценности" и называют себя "спортивными напитками". Но разве добавление витаминов в сладкую воду делает ее более здоровой? А добавление дополнительных бактерий в йогурт?

В 2004 г. ежемесячный журнал "Бюллетень о лекарственных и терапевтических средствах" ("Drug and Therapeutics Bulletin"), задавшись этим же вопросом, пришел к выводу, что фактические данные о том, что пробиотики улучшают кишечную флору, "обрывочны", а заявления более широкого характера о том, что такие продукты способствуют укреплению здоровья потребителей и помогают им бороться с аллергией, "не заслуживают доверия". По мнению авторов журнала, потребление Активии в больших количествах не оказывает какого-либо значительного воздействия на здорового человека, но и не имеет каких-либо вредных последствий. Но это, конечно же, не означает, что другие продукты с заявленными оздоровительными свойствами не могут иметь вредных последствий.

"От добавления витаминов в сладости они не становятся полезными для здоровья", - говорит д-р Франческо Бранка (Francesco Branca), директор Департамента ВОЗ по питанию и здоровому развитию, и добавляет, что, если добавление витаминов способствует чрезмерному потреблению сладостей, то его можно считать вредным.

Вопрос о том, являются ли такие продукты причиной неправильного выбора людей, лежит в основе нормативного положения Европейского союза № 1924/2006 о питании и заявленных свойствах в отношении здоровья, которое стало применяться в июле 2007 г. и только сейчас начинает приносить плоды. Дэйвис говорит: "До 2007 г. в рамках ЕС недостаточно контролировалось обеспечение того, чтобы заявленные свойства в отношении здоровья действительно способствовали правильному выбору, а не подрывали отдельные советы в отношении правильного питания, данные независимыми диетологами и государственными органами".

Законы должны обеспечивать подкрепление рекламируемых полезных для здоровья свойств научными данными. Органом, принимающим решение в отношении того, действительно ли такие заявленные свойства подкреплены надежными данными, является Европейский орган по безопасности продуктов питания (EFSA), который предоставляет научные рекомендации Европейской комиссии. В июле 2008 г. Комиссия попросила EFSA подготовить научное заключение о таких свойствах, разрешенных в Европейском союзе, и предоставила EFSA проект перечня, содержащего 4185 поступлений, отобранных из 44 000 наименований, предоставленных государствами-членами. На сегодняшний день EFSA запросил уточнения в отношении более чем половины заявленных свойств, включенных в проект перечня, и, по словам Бранка, орган "тонет в бумагах".

Отчасти проблема заключается в непонятном содержании поступлений, которые он пытается оценить. Бранка говорит: "В некоторых случаях имеется только неполная информация в связи с тем, что потенциальные последствия воздействия были получены в экспериментальных условиях. Но ведь доза может изменяться, и состав может изменяться, и обстоятельства потребления могут изменяться. Оценить все сложные взаимодействия в реальных ситуациях питания будет трудно". На основе нового нормативного положения в июле EFSA представил заключение о первой партии рекламируемых свойств, согласно Статье 13, а к сентябрю этого года он подготовит заключения относительно еще 1024 таких свойств. Тем временем близится крайний срок для предоставления всех заключений, установленный на 31 января 2010 года.

Питательные характеристики разрабатываются Европейской комиссией и государствами-членами ЕС. Они представляют собой требования к питательным свойствам, и продукты питания с определенными заявленными свойствами в отношении здоровья должны отвечать этим требованиям. Эта система предназначена для того, чтобы не допустить введения потребителей в заблуждение относительно общей питательной ценности продукта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также работает в этой области с надеждой разработать международный стандарт для питательных характеристик, которым смогут пользоваться многие страны: "В настоящее время мы имеем разные системы в разных странах: например, одну во Франции, одну в Новой Зеландии, пару в Соединенных Штатах Америки и две в Соединенном Королевстве".

Сьюзан Доринг (Susanne Döring), директор отдела по вопросам потребительской информации о питании и здоровье, Конфедерация промышленных компаний Европейского союза, производящих продукты питания и напитки (CIAA), считает, что неопределенность в отношении питательных характеристик Европейской комиссии и перечня заявленных свойств общего характера, разрешенных для продуктов питания, который подготавливают Комиссия и государства-члены ЕС, будет "препятствовать инновациям" и приведет к тому, что на рынке станет меньше продуктов и сузится выбор для потребителей. Это нормативное положение поставило компании пищевой промышленности в состояние неопределенности, так как они не могут разрабатывать новые продукты до тех пор, пока не будут знать, какие свойства продуктов в отношении здоровья разрешены для рекламы. Более того, Доринг говорит, что данное нормативное положение поставило небольшие и средние компании в относительно неблагоприятное положение, потому что в отличие от крупных, располагающих большими средствами многонациональных компаний они не могут позволить себе проведение научных исследований, необходимых для разработки какого-либо продукта питания с конкретными, а не общими свойствами, так как для этого требуется полное научное досье.

Доринг считает, что это нормативное положение слишком жесткое и будет иметь последствия и для промышленности и для потребителей: "Это также представляет проблему для потребителей, потому что, если потребитель не сможет прочитать информацию на упаковке продукта питания, он не будет осведомлен об этом продукте".

Некоторые компании могут решить выйти из этого процесса совсем, предвидя, что их продукты не будут удовлетворять требованиям EFSA либо по общим, либо по конкретным свойствам в отношении здоровья.

Другие компании планируют представить свои данные на повторное рассмотрение, когда станут ясными требования EFSA. Так, например, в апреле 2009 г. компания Данон забрала свои запросы на одобрение заявленных свойств для своих пробиотических продуктов Актимель и Активия. EFSA должен еще предоставить заключение относительно ведущих пробиотических торговых марок, но уже в своих общих комментариях орган отклонил по меньшей мере в пяти случаях заявленные свойства в отношении здоровья для этих продуктов.

Данон - не единственная компания, имеющая причины для беспокойства. В июле EFSA вызвал большой переполох, объявив о том, что его ученые, оценив 70 заявленных свойств, отклонили 54 из них. Производители считают, что EFSA действует слишком жестко, но Европейская комиссия непоколебима. По словам политического сотрудника Комиссии, занимающегося заявленными свойствами: "EFSA подвергался критике со стороны отдельных производителей в отношении уровня фактических данных, требуемых для достижения благоприятного заключения. Но государства-члены не выражали своего неудовлетворения по поводу того, как EFSA осуществляет научную оценку заявок".

В США также усиливаются нормативные положения, регулирующие заявленные свойства в отношении здоровья. В мае этого года Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) велело пищевому гиганту Дженерал Милз (General Mills) снять конкретные заявления, согласно которым зерновой продукт Чириос (Cheerios) имеет "такие качества, которые причисляют его к лекарственным средствам". Согласно заявленному компанией Дженерал Милз свойству, этот зерновой продукт в течение шести недель может снизить уровень холестерина на 4%. Брюс Силверглэйд (Bruce Silverglade), директор по юридическим вопросам, Научный центр в интересах общественности (CSPI) в Вашингтоне, округ Колумбия, одобряет этот шаг. "Я надеюсь, что это сделано в рамках нового обязательства FDA по обеспечению соблюдения законов".

В то время как группы производителей говорят о слишком жестком регулировании рекламируемых свойств продуктов питания, потребительские группы считают его недостаточным. Например, Дэйвис считает, что EFSA представил предварительное заключение о питательных характеристиках, и в настоящее время они разрабатываются Комиссией с участием государств-членов. "Потребительские организации обеспокоены тем, что последний проект очень слабый - так, например, он позволяет рекламировать свойства таких продуктов, как пончики".

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