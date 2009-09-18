В Кременчуге - дизентерия

Главный врач Кременчугской санэпидемстанции Виктор АКИМОВ заявляет, что предварительный диагноз госпитализированных в Кременчуге детей - дизентерия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на аппаратном совещании.

По словам В.АКИМОВА, вчера в 22.30 в Кременчуг приехала спецкомиссия с Киева и Полтавы, которая будет расследовать причины произошедшего.

"Предварительный диагноз - дизентерия. Это же болезнь грязных рук. Вы же видели, какие там антисанитарные условия в столовой", - сказал В.АКИМОВ.

Главврач СЭС также отметил, что на сегодня в больнице находится 30 детей.

Также сегодня в Кременчуг приедет и главный санитарный врач Украины, который также будет разбираться в причинах произошедшего.

Как сообщалось, 16 сентября после 17.00 в детскую больницу Кременчуга Полтавской области были госпитализированы 20 учеников школы-гимназии №6 с пищевым отравлением. Сегодня в больнице уже находится 30 детей.

Главный санитарный врач Кременчуга В.АКИМОВ заявил, что причиной ухудшения состояния детей в школе №6 стало невыполнение правил содержания пищеблоков и приготовления пищи.

Главный санврач вынес постановление о временном закрытии пищеблока, в решении противоэпидемической комиссии предусмотрели текущий ремонт пищеблока и технологического оборудования.