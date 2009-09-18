Новый антисептик уничтожает вирусы гриппа на одежде и мебели

Уникальное химическое вещество, которое после нанесения на мебель или одежду уничтожает всех попадающих на них микробов и вирусы, создали японские ученые из города Хиросима.

На этот антисептик возлагаются большие надежды в повышении эффективности борьбы с распространением ряда заболеваний, включая новый грипп, сообщает NEWSru.

В состав дезинфицирующего вещества входят соли аммония, которые разводят водой или этанолом, то есть простым спиртом. Опыты показали, что частицы антисептика прочно закрепляются на поверхности и продолжают действовать в течение полугода.

Все аналогичные средства, которые используются в мире в настоящее время, после высыхания теряют антибактериальную силу.

Создатель химического вещества, профессор Хироки Никава в интервью телеканалу NHK заявил, что в продажу новое средство для дезинфекции поступит еще до конца года.

"В школах проводятся масштабные санитарные обработки, однако это не мешает распространению нового гриппа, - сказал он. - Я полагаю, что теперь мы сможем решить эту проблему".