Как делать помидорный лифтинг лица?

Чем полезны помидоры? Помидор — богатый источник пигмента ликопена. Это мощный антиоксидант, который не позволяет нашей коже стареть. Кроме того, это кладезь минеральных солей (калия, кальция, железа, фосфора, меди, цинка, йода, фтора), которые создают эффект лифтинга (подъема кожи). А еще томаты содержат огромное количество органических кислот, которые растворяют верхний ороговевший слой кожи.

Для жирной кожи. Возьмите спелый помидор, сделайте из его мякоти кашицу, смешайте с 1 ч. л. свежеотжатого сока петрушки. Разлейте эту смесь в формочки для льда и поставьте в морозилку, и каждое утро протирайте ими кожу.

Для сухой кожи. Потрите один крупный помидор (без кожицы) на терке, добавьте несколько капель оливкового масла. Маску держите на лице 20 мин., затем смойте теплой водой.

Для зрелой кожи. Такую маску можно сделать про запас и хранить ее несколько месяцев в холодильнике: перекрутите на мясорубке килограмм спелых, сочных помидоров (без шкурки), смешайте с протертым чесноком (пару головок), хреном (1 корешок), яблоками (2 шт.) и сладким перцем (2—3 шт.). Добавьте туда 300 г меда и 1—2 протертых с цедрой лимона. Все это переложите в банку и используйте 2—3 раза в неделю, накладывая на лицо на 20 мин.

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