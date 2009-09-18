Отравившемуся бледной поганкой подростку пересадили печень

Белорусские хирурги успешно провели операцию по пересадке печени 16-летнему подростку, сообщает БЕЛТА. Отравившейся бледной поганкой юноша был доставлен в 9-ю клиническую больницу Минска 3 сентября из Гомельской областной больницы. В результате тяжелого поражения печени, вызванного ядовитым грибом, пациент впал в кому, и его состояние быстро ухудшалось.

Единственным способом спасти жизнь пострадавшего в такой ситуации была пересадка печени. Поиск подходящего органа занял всего около суток, и операция, продлившаяся 14 часов, была проведена в ночь с 4 на 5 сентября.

Сейчас пациент находится в сознании, в его состоянии отмечается устойчивая положительная динамика. Юноша общается с окружающими и даже начинает вставать с кровати.

По словам анестезиолога-реаниматолога 9-й клинической больницы Минска Андрея Златогуре, данная операция - 37-я по счету трансплантация печени в Белоруссии и первая подобная операция - проведенная пациенту в возрасте до 18 лет.

Бледная поганка (Amanita phalloides) - один из самых ядовитых грибов. Многочисленные токсины бледной поганки разрушают клетки печени, вызывают гибель красных кровяных клеток. Отравишийся человек как правило умирает в течение недели от токсического гепатита. Бледная поганка сохраняет токсичность при термической обработке.

medportal.ru