Чем опасны комнатные растения?

Доказано, что многие распространённые комнатные растения в закрытых помещениях могут удалять летучие органические соединения, газы или пары твёрдых тел и жидкостей, которые оказывают неблагоприятное действие на здоровье людей и животных. Однако биологи предостерегают от чрезмерного озеленения квартир: в дополнение к выделению полезного кислорода, некоторые комнатные растения также вырабатывают органические соединения вредные для окружающей среды.

Учёные Университета Джорджии решили измерить количество и интенсивность летучих органических соединений /ЛОС/, выделяемых четырьмя популярными видами декоративных растений: спатифиллюма, сансевиерии, фикуса и арековой пальмы. Образцы каждого растения были помещены в стеклянные контейнеры с разъёмами, подключёнными к угольным фильтрам для поддержки очищения воздуха и измерения летучих выбросов. В общей сложности спатифиллюм выделял 23 летучих соединения в воздух, арековая пальма - 16, фикус - 13 веществ, а сансевиерия - 12. Некоторые ЛОС выделялись не из самого растения, а из-за активности микроорганизмов в почве.

Как утверждают американские исследователи, уже установлено, что некоторые из выявленных соединений, которые выделяют комнатные растения, негативно влияют на здоровье животных. Отмечается, что выработка ЛОС у всех проанализированных растений была выше по концентрациям в течение дня, а не ночью. Присутствие света в помещении напрямую влияло на эффект синтеза, определяющего скорость выделения ЛОС растениями. Был сделан вывод, что в то время как комнатные растения действительно очищают воздух, они также могут сами являться источниками различных биологически активных соединений. Пока неизвестно, как долго выделяемые составы могут присутствовать в воздухе и как конкретно они воздействуют на человеческий организм.

newsland.ru