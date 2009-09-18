Включенный телевизор тормозит развитие ребенка

Сотрудники Университета Массачусетса (США) пришли к выводу, что включенный телевизор мешает членам семьи общаться, даже если никто из них не смотрит на экран. Родители меньше внимания уделяют детям, меньше разговаривают между собой и с отпрыском. Как следствие, индивидуальное и интеллектуальное развитие ребенка нарушается, сообщает издание The Telegraph.

Ученые решили провести эксперимент, чтобы выяснить, как поведение родителей и детей меняется под воздействием ТВ. Пятьдесят детей в возрасте от года до трех лет находились в игровой комнате с одним из родителей на протяжении часа. В течение первых 30 минут телевизор не работал, а во вторые полчаса родителям дозволялось включить ТВ и выбрать какую-нибудь передачу для взрослых, к примеру комедию или развлекательное шоу.

Когда телевизор работал, качество и продолжительность взаимодействия между родителями и детьми заметно сокращались. Папы и мамы тратили на беседы с ребенком на 20% меньше времени, были менее активны, менее внимательны и реже отвечали на детские вопросы.

В ходе предыдущих исследований было установлено, что просмотр телепрограмм и видео вызывает задержки в речевом развитии и уменьшает количество времени, которое дети посвящают самостоятельным играм. Как утверждают специалисты, около трети американских младенцев и детей до трех лет живут в домах, где телевизор практически не выключается.

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