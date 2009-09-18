Названа марка самого вредного мобильного телефона

Некоммерческая организация EWG (Экологическая рабочая группа) проанализировала излучение 1268 моделей сотовых телефонов. Результаты оказались не самые утешительные.

Согласно стандартам Федеральной комиссии по связи США (FCC), для определения стандарта излучения мобильных телефонов используется величина под названием удельный коэффициент поглощения (SAR), которая измеряется в ваттах на килограмм (Вт/кг).

Так, к числу самых вредных для здоровья некоммерческие экологи отнесли новый iPhone. Согласно полученным данным, значение электромагнитного излучения, которое испускает iPhone 3G, составляет 1.39 Вт/кг (Ватт на килограмм). У iPhone 3GS данное значение чуть поменьше – 1.19 Вт/кг. А самым безопасным телефоном оказался Samsung Impression, излучение которого составляет 0.35 Вт/кг.

Если верить тем же исследователям, то при таком излучении пользоваться айфоном можно не более 10 лет, без вреда для здоровья. А в дальнейшем появится риск развития опухоли головного мозга.

EWG также заявила о том, что американские стандарты, используемые в производстве мобильных телефонов, не позволяют надеяться на безопасность их использования, особенно для детей.

Сотрудники группы EWG создали базу данных свойств телефонов и смартфонов, в которой, среди других характеристик, указан уровень излучения каждого устройства.

Одна из главных опасностей, считают исследователи, состоит в том, что телефон находится в тесном контакте с телом человека. Другие бытовые приборы, например, микроволновые печи, тоже излучают электромагнитные волны. Однако между ними и мобильными телефонами есть существенная разница: вы же не кладете голову внутрь микроволновки.

В соответствии с рекомендациями FCC, предельный уровень SAR для всех частей тела (включая голову) должен составлять 1,6 Вт/кг, для рук, запястья и ног – до 4 Вт/кг. В целом, чем меньше уровень SAR, тем более безопасным является телефон.

Специалисты EWG считают, что нынешние стандарты FCC разрешают телефоны с уровнем излучения в несколько раз больше допустимого. Показатель в 1,6 Вт/кг – это всего в 2,5 раза ниже того уровня излучения (4 Вт/кг), которое вызвало поведенческие изменения у животных. "Мозг и так получает слишком сильное излучение от телефона, и для него должен быть предусмотрен более высокий уровень защиты", - считают представители EWG.

ru.tsn.ua