Грипп А/Н1N1 подтвердился у красноярских школьников

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие вируса гриппа А/Н1N1 у трех красноярских школьников, заболевших в августе после отдыха в Болгарии. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого управления Роспотребнадзора Наталья КРАСНОПЕЕВА.

"Полученные из новосибирской лаборатории анализы подтвердили наличие у трех детей именно гриппа А/Н1N1. У четвертого школьника диагноз не подтвердился", - сказала Н.КРАСНОПЕЕВА.

По ее словам, сейчас дети здоровы и посещают школу.

"Хотелось бы призвать родителей, чьи дети, возвращаются с отдыха из-за границы, из стран, где пандемия гриппа, понаблюдать за состояние ребенка. По возможности исключить на несколько дней близкий контакт с друзьями и одноклассниками и сводить ребенка на осмотр к врачу. Соблюдать все меры профилактики. В первую очередь, чаще мойте руки", - сказала собеседница агентства.

Четверо школьников в трех районах Красноярского края были госпитализированы в конце августа с подозрением на грипп А/Н1N1. Все они с признаками заболевания вернулись из Болгарии, где отдыхали в составе организованных групп. Всего в двух группах было 40 детей школьного возраста.

Министр здравоохранения края Вадим ЯНИН ранее сообщал, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии, и новых случаев заболевания в крае нет.