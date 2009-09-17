Что знают украинские женщины о контрацепции?

Из-за низкой осведомленности относительно методов контрацепции более 40% украинских женщин репродуктивного возраста хоть раз в жизни делали аборт. Об этом сообщила начальник отдела акушерско-гинекологической помощи Министерства здравоохранения Украины Валентина КОЛОМЕЙЧУК во время пресс-конференции «Осведомленная женщина избирает лучший контрацептив», на которой были презентованы результаты международного исследовательского проекта CHOICE.

Как сообщили УНИАН в Европейском обществе по контрацепции и репродукции, по результатам исследования, украинские женщины, которые имеют свободный доступ к информации о разных методах предотвращения нежелательной беременности, чаще всего останавливали свой выбор на нетрадиционных для нашей страны, но очень востребованных в развитых западных странах современных контрацептивах. В то же время исследование показало, что до консультации с гинекологом в рамках проекта, наиболее популярным методом контрацепции был презерватив - 43,4%, однако количество незапланированных беременностей в случае его использования достигает 14 на 100 случаев использования. При этом 6,8% опрошенных женщин вообще не применяли контрацепцию. «Результатом низкой осведомленности женщин относительно методов контрацепции является самый высокий в Европе показатель количества незапланированных беременностей и абортов», - отметила Светлана ЛУРЬЕ, руководитель департамента маркетинговых исследований компании Proxima Research.

О низком уровне осведомленности относительно контрацепции говорил и Вячеслав КАМИНСКИЙ, главный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Украины: «Сегодня все еще достаточно распространенными методами контрацепции являются прерванный половой акт и так называемые «естественные методы», то есть вычисление «опасных дней». В то время, как во всем мире опасные дни вычисляют не для контрацепции, а для определения дней, удобных для зачатия».

Однако подавляющее большинство женщин, которые принимали участие в программе CHOICE, изменили свой взгляд на применяемые ими методы контрацепции. «После консультаций наибольшую заинтересованность украинские женщины, как и женщины других стран, где проводились исследования, проявили к влагалищному кольцу. После получения полной и объективной информации о существующих методах контрацепции 47,2% пациенток избрали именно кольцо», - сообщила С.ЛУРЬЕ. По ее словам, делая свой выбор, женщины принимали во внимание удобство использования (кольцо женщина может ввести самостоятельно и должна это делать лишь один раз в месяц), эффективность, отсутствие побочных эффектов и обеспечение стабильного цикла. Кроме того, в рамках программы CHOICE было установлено, что влагалищное кольцо позволяет повысить качество сексуальной жизни женщин и их партнеров.

По мнению участников пресс-конференции, результаты проекта СHOICE в Украине стали вполне ожидаемыми. Подобный выбор говорит о сознании украинок и о том, что при наличии доступа к информации о разных методах контрацепции, они по большей части останавливаются на наиболее современном средстве.