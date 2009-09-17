В Президентском полку - карантин для 153 военнослужащих

Командование Первого отдельного полка Президента Украины, дислоцируемого в Киеве, принимает все меры с целью предотвращения массового отравления военнослужащих.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра командования Сухопутных войск Сергей АЗИРКИН, во вторник и среду 15 военнослужащих срочной службы Президентского полка пожаловались на ухудшение самочувствия в связи с расстройством желудка.

По словам С.АЗИРКИНА, командование этой войсковой части с целью предотвращения массового отравления военнослужащих приняло решение изолировать 153 военнослужащих, которые контактировать с теми, кто жаловался на ухудшение самочувствия.

В настоящее время все они находятся на карантине в расположении своего подразделения; ни один из военнослужащих не госпитализирован в связи с незначительными проявлениями плохого самочувствия.

Как отметили в пресс-центре командования Сухопутных войск, в полку проводится комплекс санитарно-профилактических мероприятий. В частности, осуществляется медицинское наблюдение за военнослужащими, находящимися на карантине, проведено бактериологическое обследование военнослужащих, персонала солдатской столовой, помещений заведения питания и воды.

Предварительные результаты взятых проб будут известны не позднее 21-22 сентября, и только тогда можно будет делать выводы о причинах расстройства желудка у 15 военнослужащих, отметил С.АЗИРКИН.

В то же время он также сообщил, что решение об отмене карантина для 153 военнослужащих будет принято командованием полка уже в ближайшее время.