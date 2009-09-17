Кременчуг: растет количество госпитализированных гимназистов

13:34, 17 сентября 2009
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 Их уже 23

В Кременчуге Полтавской области растет количество детей, которых госпитализируют с подозрением на отравление в школьной столовой. Их уже 23.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главврач детской больницы Юрий ПОПЕНКО.

«Сегодня утром к нам доставили еще трех детей с теми же симптомами, что и у остальных. Вчера в больнице были специалисты из области. Все склоняются к этому диагнозу (пищевое отравление – УНИАН). Причины и цепочку отравления должна установить санстанция. Будут проверять и школу, и пиццерию, которая находится рядом со школой, и куда дети бегают за выпечкой», - сказал Ю.ПОПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября после 17.00 в детскую больницу Кременчуга Полтавской области были госпитализированы 20 учеников 6-13 лет школы-гимназии №6. По предварительной информации, дети ели в столовой школы кашу гречневую и сосиски, после чего почувствовали себя плохо.

Состояние здоровья пострадавших средней тяжести. В 14.00 в горисполкоме пройдет заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии. Мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ уже заявил, что больнице выделены из резервного фонда городского бюджета 35 тыс. грн. на закупку медикаментов для лечения детей.

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