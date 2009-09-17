Украина на грани международного фармацевтического скандала

На днях против немецкой компании «Берлин-Хеми АГ» была начата настоящая информационная война.

Производитель, чья репутация и имя уже давно зарекомендовали себя во многих странах Европы и мира, вдруг узнал, что его препарат «МЕЗИМ®ФОРТЕ» не эффективен. Такое заявление сделал президент Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины (ООРММП) Валерий Печаев.

Его заявление основывается на якобы проведенном исследовании, которое «доказало», что препарат не приносит нужного результата. При этом ООРММП не посчитал нужным прокомментировать, почему продажи препарата в нашей стране не просто не падают, а еще и растут. Значит, по мнению Печаева, наши люди не могут отличить «помогло» от «не помогло». Если говорить языком цифр, то за 2008 год было продано около двенадцати миллионов пачек «МЕЗИМ®ФОРТЕ». То есть «глубоко заблудился» каждый четвертый житель Украины.

Сама компания «Берлин-Хеми АГ» называет все обвинения исключительной блажью. Препарат «МЕЗИМ®ФОРТЕ» прошел все необходимые клинические исследования в европейских странах и перед «выпуском» на украинский рынок также прошел скрупулезное тестирование и анализ. Все это подтверждено Министерством здравоохранения Украины. Более того, судя по уровню продаж и количеству рекомендаций со стороны далеких от коммерции докторов, препарат работает.

Так почему же стало возможным появление подобной новости?

Препарат «МЕЗИМ®ФОРТЕ» на данный момент в своей группе является лидером.

У него есть только один недостаток – он является продуктом иностранной компании, которая не представлена у нас в правительстве. Зато во властных кабинетах есть люди, которые владеют фармакологическими предприятиями и которым очень уж мешают подобные конкуренты. То, что все эти заявления не являются «заботой о нации», видно невооруженным взглядом. Тем более, что «главные игроки» уже понемногу начинают проявлять себя. По весьма странному стечению обстоятельств «защитник нации» от пагубного влияния запада г-н Печаев является собственником группы предприятий «Лекхим», которые производят не только аналог МЕЗИМА - Панкреазим, но целый ряд других не менее популярных среди украинцев аналогов импортных препаратов. Судя по всему, их компрометация тоже не за горами. Просто очередь еще не подошла.

К заявлениям Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины присоединился народный депутат Украины Виктор Корж: «Я считаю, что мы сегодня являемся свидетелями резонансного события. Это ЧП государственного масштаба. Двенадцать миллионов наших сограждан обмануты, не получили эффекта от приобретенного препарата… Я считаю, что необходимо немедленно прекратить рекламу этого препарата, надо рассмотреть вопрос о его сертификации и приостановить реализацию по всей стране. Я еду на заседание Комитета, я уверен, что мы примем решение об обращении к премьер-министру Украины, министру здравоохранения Украины. Я считаю, что от имени государства Украина необходимо предъявить иск производителям этого препарата».

Комментарии к таким репликам излишни. Ведь всем и так понятно, что воспаленные и алчные умы наших политиков интересы государства всегда сводят к собственными, а вот народ будоражат бредовыми предвыборными обещаниями. И, как правило, такая «забота» появляется в канун очередных выборов.

censor.net.ua