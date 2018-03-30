Кому необходимо проходить комплексное обследование зрения?

Людям с хорошим зрением Даже если у Вас стопроцентное зрение, необходимо проходить профилактическое обследование не реже 1 раза в год. Опытный офтальмолог проведет всестороннюю диагностику, обнаружит вероятную патологию глаз на начальной стадии, чтобы предотвратить последующее развитие заболевания.

Всем, у кого ухудшается зрение

В этом случае недостаточно уточнить количество диоптрий для подбора очков, поскольку существуют заболевания, симптомы которых похожи на близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Нужно выяснить, в чем именно кроется причина ухудшения зрения. Ответить на этот вопрос можно только после комплексного обследования.

Тем, кто носит контактные линзы

Для нашего глаза линза является инородным телом, поэтому в ряде случаев может вызывать развитие воспалительного процесса. Неправильная обработка и хранение, превышение сроков ношения, спанье в контактных линзах, не назначенных для этого, приводит к врастанию сосудов в роговицу.

Всем женщинам, которые планируют забеременеть

Особенное внимание своему зрению нужно уделить тем, у кого есть близорукость или дистрофия сетчатки, и регулярно проходить обследование во время беременности. Врач-офтальмолог определит, нужно ли провести укрепление сетчатки с помощью барьерной лазерной коагуляции. Такая процедура значительно снижает риск возникновения проблем со зрением.

Каждому человеку после 40 лет

В этом возрасте значительно увеличивается риск относительно возникновения глазных заболеваний (катаракта, глаукома и др.). А при таких заболеваниях, как сахарный диабет и гипертония, регулярные обследования зрения просто необходимы.

Как нужно проходить комплексное обследование зрения?

· При обследовании врач должен ориентироваться не только на жалобы пациента или на необходимость сделать ту или иную операцию. Любой лечебной или профилактической программам и подбору методов коррекции зрения обязательно предшествует полная диагностика.

· Много параметров глаза необходимо измерять с микронной точностью. Это позволяет сделать компьютеризованное оборудование клиники. Вы будете уверены, что вам поставили точный диагноз. · Современные приборы позволяют не только разобраться, что вы начали хуже видеть, но и распознать заболевание на начальных стадиях развития, тогда, когда вы еще не почувствовали никаких изменений.

· Оборудование последнего поколения позволяет измерять большинство необходимых параметров, не касаясь поверхности глаза (исключает вероятность попадания инфекции и сокращает длительность самой процедуры обследования).

· Специальный диагностический комплекс позволяет проводить обследование зрения детей, в частности и с помощью игровых программ.

Современная офтальмологическая техника позволяет диагностировать как аномалии рефракции глаза (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), заболевания преломляющих сред глаза (помутнение роговицы и хрусталика), так и заболевания рецепторного аппарата, которые возникают при глаукоме, диабете, дистрофии сетчатки. Диагностическое оборудование последнего поколения позволяет измерять большинство необходимых параметров глаза абсолютно безболезненно, не касаясь поверхности глаза. Это значительно снижает риск любых воспалений глаза и сокращает время самой процедуры обследования.

· Авторефкератометр определяет степень рефракции глаза (близорукость, дальнозоркость, астигматизм - нарушение рефракции), измеряет радиус кривизны роговицы, диаметр зениц (это необходимо для выявления зоны лазерного действия при ексимер-лазерной коррекции), расстояние между зеницами глаза.

· Компьютерный роговичный топограф позволяет на протяжении нескольких секунд отсканировать всю поверхность роговицы. На экране прибора врач видит ее трехмерное изображение. Информация о состоянии роговицы необходима для проведения лазерной коррекции близорукости, дальнозоркости, астигматизма и расчета параметров искусственного хрусталика (при операции по поводу катаракты). Топограф обнаруживает первые признаки заболеваний роговицы.

· Проводить диагностику при непрозрачных средах (например, при катаракте, когда хрусталик теряет прозрачность) дает возможность А-в-скан. Ультразвуковое исследование позволяет обнаружить нарушение даже в тех случаях, когда их не может видеть врач-офтальмолог.

· Для измерения внутриглазного давления используется современный бесконтактный тонометр. Он мгновенно измеряет внутриглазное давление с помощью направленной струи воздуха. Такой тонометр не касается поверхности глаза, как это происходит при традиционном способе измерения.

· Фундус - камера позволяет с высокой точностью проводить диагностику состояния сосудов сетчатки и всего глазного дна, а также осуществляет качественную автоматическую съемку (отдельные снимки или видеосерия).

· «ІОЛ-мастер» - прибор нового поколения. Он одновременно измеряет длину глаза, кривизну роговицы, глубину передней камеры. Одна из основных функций прибора - расчет параметров искусственного хрусталика. «ІОЛ-мастер» может осуществить с высокой точностью подбор искусственного хрусталика всего за 1 минуту! Такой хрусталик применяется при операциях при катаракте и при коррекции высоких степеней близорукости и дальнозоркости. «ІОЛ-мастер» также используют для обследования детей при близорукости.

Благодаря прогрессу в мировой офтальмологии много проблем со зрением успешно решаются. Главное – своевременно обратиться к врачу. Своевременно – это обследование не реже 1 раза в год, если Вас ничего не тревожит, и немедленно в случае наименьших проблем с глазами.

Подготовила Вера Онопко.