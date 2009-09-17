Сколько алкоголя не повредит вашему здоровью

Существует безопасная доза спиртного: 30 г в сутки в пересчете на чистый алкоголь. Конкретнее - 60 г водки, или 240 г сухого вина, или 0,72 л пива. Известно, что умеренные дозы спиртного даже полезны для сосудов.

Холестерин в таких сосудах не задерживается, и, соответственно, риск сердечных заболеваний снижается.

Попадая в организм, алкоголь разлагается ферментом, который называется алкогольдегидрогеназа. Этот фермент находится в печени, вот только количество его у разных людей разное. Так, у северных народов его практически нет, немного этого фермента и у восточных народов. А вот у славян алкогольдегидрогеназа работает не в пример лучше. Поэтому, спиртное не настолько токсично для них, и выпить они могут больше.

Когда, чтобы почувствовать опьянение, требуется все большее и большее количество спиртного - это должно настораживать.

Фермент алкогольдегидрогеназа у женщин в 2 раза менее активен, чем у мужчин, что делает их более чувствительными к действию вина и крепких напитков.

При употреблении напитков, содержащих 5 градусов алкоголя, разницы в процессах обмена веществ между мужчинами и женщинами не отмечалось. Организм женщины реагирует на пиво точно так же, как организм мужчины. А вот вино и крепкие напитки «ударяют» по женщинам в два раза сильнее. Так что безопасная доза таких напитков для представительниц слабого пола должна быть в два раза снижена: 30 г водки, 120 г вина, 0,36 л пива.

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