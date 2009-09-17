Что в крабовых палочках

Состав палочек при всем разнообразии их производителей примерно одинаков: основной компонент – рыбный фарш сурими, в состав входит также вода питьевая очищенная, крахмал, масло растительное дезодорированное, яичный и растительный белок, соль, сахар, разные пищевые добавки (натуральные или идентичные им) под трехзначными индексами. Все они также перечисляются на этикетке: загустители, ароматизаторы, красители, усилители вкуса.

А вот теперь можно рассмотреть некоторые из этих ингредиентов поподробнее. Вышеуказанное мясо сурими производители крабовых палочек определяют как мясо белых рыб. Хотя если копнуть глубже, можно узнать, что данным термином также обозначаются отходы рыбного промысла - мелкие, поврежденные и иные рыбки.

Что касается наличия вредных химических добавок в крабовых палочках, то по этому поводу можно твердо заявить: данные вещества входят в состав этого продукта (хотя их количество все же зависит от добросовестности производителя). Так, купив в ближайшем магазине упаковку палочек, в ее составе я обнаружила вредные препараты: стабилизатор Е450, красители и сильные аллергены Е120, Е160, а также Е171, которые у нас, в отличие от стран Запада, разрешены.

Конечно, в небольшом количестве существенный вред здоровью данные добавки вряд ли нанесут, но вот при постоянном использовании данный аргумент можно поставить под сомнение. Особенно если учитывать, что весь наш потребительский рынок уже перенасыщен продуктами, включающими в свой состав химические добавки.

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