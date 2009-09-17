Кто защитит от психологов-шарлатанов?

В Москве будет создан реестр организаций, оказывающих психологическую помощь, сообщает "Интерфакс". Законопроект "О психологической помощи населению в Москве" был принят на заседании столичной городской думы в среду.

Глава московского департамента семейной и молодежной политики Людмила Гусева считает, что этот закон позволит защитить москвичей от некачественной психологической помощи.

Кроме того, законопроект предусматривает создание реестра лиц и организаций, занимающихся оказанием психологической помощи населению. В соответствие с новым законом, включенные в реестр психологи будут обязаны оказывать психологическую помощь по стандартам, утверждаемым правительством Москвы.

Депутат Мосгордумы Татьяна Портнова предложила ввести добровольную сертификацию психологов. По ее мнению, такая мера поможет отделить профессионалов от шарлатанов, парапсихологов и гадалок, и обеспечит москвичам качественную психологическую помощь.

По словам депутата Михаила Москвина-Тарханова, принятый закон "поможет снять маскировку под психологическую помощь с организаций типа Церкви объединения Муна и саентологов".

По данным Людмилы Гусевой, в Москве оказанием психологической помощи занимается около 300 организаций, более половины из которых взимают плату за свои услуги. Кроме того, в столице работает около 10 тысяч практикующих психологов.

medportal.ru