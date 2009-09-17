5 главных правил против морщин

К сожалению, ученые еще не создали средство, которое помогло бы нам вечно оставаться молодыми. Но избежать появления морщин на лице все-таки можно. Как? Ученые раскрыли секреты.

Существуют 2 основные причины появления морщин:

- генетический фактор,

- внешние факторы.

С генетической предрасположенностью справиться сложнее, но вот с внешними факторами, к которым относятся окружающая среда, make-up, вредные привычки, бороться можно.

Итак, чтобы предотвратить появление морщин на лице, необходимо:

- избегать попадания прямых солнечных лучей на кожу и пользоваться солнцезащитным кремом,

- ежедневно правильно ухаживать за кожей лица (очищать, увлажнять),

- бросить курить и употреблять алкоголь,

- пить больше чистой воды,

- сократить употребление кофеиносодержащих напитков.

Также косметологи советуют начинать пользоваться кремом против морщин еще до их появления, а точнее - в возрасте до 30 лет. Кремы anti-age обеспечивают кожу необходимым уровнем коллагена и предотвращают появление морщинок на лице.

beauty.passion.ru