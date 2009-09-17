Дети без отцов раньше начинают половую жизнь

Дети, растущие без отцов, приобретают первый сексуальный опыт раньше своих сверстников. Ученые склонны объяснять этот факт генетической предрасположенностью. Об этом сообщает Би-би-си.

Профессор психологии университета Орегона Джейн Мендл в своем исследовании в журнале Child Development утверждает, что раннее начало жизни детей из неполных семей и возникновение таких семей - не следствие и причина, а генетически обусловленные явления.

"Генетические факторы, влияющие на то, когда дети начинают половую жизнь, также сказываются на вероятности появления семей, в которых нет отца", - говорит Мендл.

В рамках исследования ученые университета Орегона сравнили средний возраст начала половой жизни среди более тысячи детей старше 14 лет. Исследователи также учли информацию о том, в каком возрасте начали половую жизнь двоюродные братья и сестры респондентов.

Оказалось, что 63,2% детей, живущих без отца, уже живут половой жизнью. Эта цифра падает до 52,5% в случае детей, в жизни которых отец присутствует хотя бы эпизодически.

Среди подростков из полных семьей начали половую жизнь лишь 21% опрошенных.

Дети, живущие без отца, в среднем в первый раз занимаются сексом в 15,5 лет. Этот возраст на полгода больше в отношении детей из полных семей.

По другой теории, дети, воспитываемые одним родителем, могут привыкнуть к тому, что родитель имеет любовника или любовницу, и начнут считать секс вне брака нормой.

Существует и третья теория, утверждающая, что дети из неполных семей начинают раньше заниматься сексом из-за недостаточного родительского контроля: двоим родителям легче следить, чем и с кем занимаются их дети.

Однако авторы последнего исследования утверждают, что важную роль в сексуальном поведении детей играет генетика, а не наличие или отсутствие отца.

По словам Мендл, что "связь между отсутствием в семье отца и ранним пробуждением сексуальности детей объясняется генетическими факторами, а не условиями жизни подростков".

Мендл говорит, что в природе нет гена, определяющего поведение в случае отсутствия отца: "Но определенные комбинации генов матери и отца увеличивают вероятность того, что их дети начнут половую жизнь раньше своих сверстников".

Профессор, впрочем, говорит, что проведенный опрос не может дать точный ответ на вопрос о степени влияния генетического фактора на поведение подростков, так как для этого необходимо провести дополнительные исследования с большим числом участников.

Саймон Блейк, представитель благотворительной организации Brook Advisory Centre, не согласен с теорией о генетической предрасположенности некоторых подростков к началу ранней половой жизни.

Блейк указывает на другие факторы, которые, как ему кажется, куда важнее генов: "Низкий уровень образования, например, или случаи, когда основным источником информации о сексе оказываются приятели и СМИ. Все более ранний возраст начала менструаций у девушек тоже играет свою роль, ну и, конечно, социально-экономическое положение семьи".

Отметим, согласно соцопросу, проведенному в Украине 2008 году Институтом социальных исследований, 40% парней и 50% девушек имели первый сексуальный опыт в 15 лет, а 33% парней и 43% девушек - в 11-14 лет.

bbc.co.uk