Дети без отцов раньше начинают половую жизнь
Генетическая предрасположенность?
Дети, растущие без отцов, приобретают первый сексуальный опыт раньше своих сверстников. Ученые склонны объяснять этот факт генетической предрасположенностью. Об этом сообщает Би-би-си.
Профессор психологии университета Орегона Джейн Мендл в своем исследовании в журнале Child Development утверждает, что раннее начало жизни детей из неполных семей и возникновение таких семей - не следствие и причина, а генетически обусловленные явления.
"Генетические факторы, влияющие на то, когда дети начинают половую жизнь, также сказываются на вероятности появления семей, в которых нет отца", - говорит Мендл.
В рамках исследования ученые университета Орегона сравнили средний возраст начала половой жизни среди более тысячи детей старше 14 лет. Исследователи также учли информацию о том, в каком возрасте начали половую жизнь двоюродные братья и сестры респондентов.
Оказалось, что 63,2% детей, живущих без отца, уже живут половой жизнью. Эта цифра падает до 52,5% в случае детей, в жизни которых отец присутствует хотя бы эпизодически.
Среди подростков из полных семьей начали половую жизнь лишь 21% опрошенных.
Дети, живущие без отца, в среднем в первый раз занимаются сексом в 15,5 лет. Этот возраст на полгода больше в отношении детей из полных семей.
По другой теории, дети, воспитываемые одним родителем, могут привыкнуть к тому, что родитель имеет любовника или любовницу, и начнут считать секс вне брака нормой.
Существует и третья теория, утверждающая, что дети из неполных семей начинают раньше заниматься сексом из-за недостаточного родительского контроля: двоим родителям легче следить, чем и с кем занимаются их дети.
Однако авторы последнего исследования утверждают, что важную роль в сексуальном поведении детей играет генетика, а не наличие или отсутствие отца.
По словам Мендл, что "связь между отсутствием в семье отца и ранним пробуждением сексуальности детей объясняется генетическими факторами, а не условиями жизни подростков".
Мендл говорит, что в природе нет гена, определяющего поведение в случае отсутствия отца: "Но определенные комбинации генов матери и отца увеличивают вероятность того, что их дети начнут половую жизнь раньше своих сверстников".
Профессор, впрочем, говорит, что проведенный опрос не может дать точный ответ на вопрос о степени влияния генетического фактора на поведение подростков, так как для этого необходимо провести дополнительные исследования с большим числом участников.
Саймон Блейк, представитель благотворительной организации Brook Advisory Centre, не согласен с теорией о генетической предрасположенности некоторых подростков к началу ранней половой жизни.
Блейк указывает на другие факторы, которые, как ему кажется, куда важнее генов: "Низкий уровень образования, например, или случаи, когда основным источником информации о сексе оказываются приятели и СМИ. Все более ранний возраст начала менструаций у девушек тоже играет свою роль, ну и, конечно, социально-экономическое положение семьи".
Отметим, согласно соцопросу, проведенному в Украине 2008 году Институтом социальных исследований, 40% парней и 50% девушек имели первый сексуальный опыт в 15 лет, а 33% парней и 43% девушек - в 11-14 лет.