Частый душ ослабляет иммунитет
09:59, 17 сентября 2009Страна
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Огромное количество болезнетворных бактерий
Научные исследования, проведенные в США, свидетельствуют, что частый душ приводит к ослаблению иммунной системы человека.
В соответствии с результатами исследования, проведенного в университете Колорадо, треть насадок на душ содержит огромное количество болезнетворных бактерий.
Во время работы душа, бактерии попадают в воздух и воздушно-капельным путем проникают в организм человека.
Особенно опасны они для людей преклонных лет.
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