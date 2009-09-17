Частый душ ослабляет иммунитет

Научные исследования, проведенные в США, свидетельствуют, что частый душ приводит к ослаблению иммунной системы человека.

В соответствии с результатами исследования, проведенного в университете Колорадо, треть насадок на душ содержит огромное количество болезнетворных бактерий.

Во время работы душа, бактерии попадают в воздух и воздушно-капельным путем проникают в организм человека.

Особенно опасны они для людей преклонных лет.

likar.info